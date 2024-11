Ley de carrera civil: estos serán los únicos cuatro cargos que podrán ser elegidos “a dedo”

La economista Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, se refirió a varios detalles de la “función pública y la carrera del servicio civil”, que deroga la Ley 1.626/2000.

Según mencionó, la normativa apunta a que todos los funcionarios y contratados por el Estado paraguayo pasen por concursos públicos para acceder a cargos.

Se refirió a los aspectos y circunstancias que fundamentan que se concrete un contrato de empleo público para que, en teoría, ya no se den más casos de personas que ingresan “por la ventana” a las instituciones públicas.

Indicó que la nueva ley define cuáles son las situaciones específicas que ameritan estos contratos y que, además de la contratación, se busca que esté fundamentada la renovación de los contratos. Mencionó que el nuevo marco legal detalla sanciones para los que incumplan.

Directores también deberán concursar

Con respecto a los directores de instituciones públicas, puntualizó que estos también formarán parte del sistema de selección y ya no se permitirán las designaciones directas, excepto por cuatro cargos que sí podrán ser elegidos a criterio de la máxima autoridad.

Estos cargos serán los del asesor jurídico, el jefe de Gabinete, el director de Administración y Finanzas y el secretario general.

Otros cargos, como el director de Recursos Humanos, sí deberán ser concursados.

La viceministra resaltó que la ley será un gran avance con respecto a la autonomía de los diferentes poderes del Estado, además del reconocimiento de la carrera del funcionario.

“Hoy no hay una carrera civil, no hay un sistema de directivos públicos, los mismos son designados a dedo, no hay un reconocimiento de los contratados”, ejemplificó la funcionaria.

Plantean concurso obligatorio real

Recordó que actualmente la ley 1.626, de la función pública, en teoría establece concurso, pero esto no se cumple. Resaltó también que Paraguay tiene obligatoriedad de concurso recién a partir del año 2015.

Con relación a los contratos por la vía de excepción, la ley lo permitiría, pero solo ante situaciones que deben ser fundamentadas por una necesidad coyuntural. Además, deberá ser argumentada la renovación de estos contratos.

La viceministra opinó que esta ley “es un avance no solo en términos de alcance, sino respeto a la autonomía de poderes del Estado”.

En otro orden, la viceministra se refirió al concurso simplificado, que consistirá en que quienes fueron contratados por la vía de la excepción por alguna necesidad coyuntural participarán de un concurso interno para quedarse en los cargos.

Agregó que, aunque hayan concursado, los funcionarios estarán sujetos a evaluaciones de desempeño periódicas.

¿Quiénes podrán concursar?

Con relación a quiénes pueden concursar, la viceministra especificó que pueden hacerlo tanto funcionarios permanentes como cualquier ciudadano que esté interesado y reúna los requisitos.

Detalló que el concurso para cargos directivos se puede repetir una vez más y permanecer en el puesto hasta 9 años. Luego, debe volver a su lugar de origen como funcionario. Si no era funcionario anteriormente, termina su vínculo con el Estado.

Finalmente, la viceministra enfatizó que no se busca acrecentar la cantidad de funcionarios del Estado, sino que se planificará la fuerza de trabajo y se tendrán los recursos humanos necesarios.

La ley de la “función pública y la carrera del servicio civil”, que cuenta con media sanción en el Senado, pretende establecer un marco regulatorio para ingreso y promoción de funcionarios en instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.

De promulgarse, esta normativa derogará la Ley 1.626/2000 de la función pública.