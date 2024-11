¿Qué dijo Santiago Peña sobre Cartes, Trump, Jerusalén y Carrefour?

Si bien Santiago Peña, presidente de la República, destacó que Paraguay y Estados Unidos siempre han sido amigos, independientemente al partido político del que proviene cada presidente del país norteamericano, señaló que América Latina siempre estuvo más presente en la agenda de los presidentes republicanos.

“Nosotros estamos muy entusiasmados por el inicio de esta nueva administración. Nosotros trabajamos muy de cerca con el gobierno del presidente Biden, pero la realidad es que históricamente para los gobiernos demócratas América Latina siempre ha sido una región más lejana que para los presidentes republicanos”, afirmó.

Dijo que habló cerca de 10 minutos con Donald Trump por teléfono la semana pasada y aseguró que el presidente electo de Estados Unidos demostró mucho interés en Paraguay, además de coincidir en las posturas respecto a los conflictos internacionales. Agregó que el canciller, Rubén Ramírez Lezcano, recibió una invitación para participar de un evento cerrado donde tuvo la oportunidad de conversar con el presidente electo Donald Trump, donde ratificaron el compromiso de trabajar juntos.

“Vemos con mucho optimismo la designación del secretario de Estado Marco Rubio, quien es el único legislador, el único senador en la historia americana en venir a visitar Paraguay, conoce Paraguay, conoce la historia, el presente, las cosas que nosotros estamos defendiendo, las posiciones que tenemos, así que realmente vemos con enorme optimismo”, mencionó.

Lobby para levantar sanciones contra Cartes

Sobre el lobby anunciado por algunos legisladores de Honor Colorado, entre ellos el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, con la nueva administración de Estados Unidos para levantar las sanciones contra el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, dijo que “no le compete”.

La conversación se dio de la siguiente forma entre los periodistas y el presidente de la República, Santiago Peña.

-Sobre Estados Unidos, en estas dos conversaciones que mencionaba, ¿ya se hizo este lobby que habían dicho algunos parlamentarios del cartismo para levantar las sanciones que pesan sobre el expresidente Horacio Cartes?

-Santiago Peña: No.

-¿Todavía no?

-Santiago Peña: La pregunta es de sí o no.

-¿Pero más adelante harían eso, como mencionaron?

-Santiago Peña: No, no me compete a mí, esas son decisiones personales de cada una de las personas, no son asuntos de Estado, no forman parte de la agenda bilateral, nosotros tenemos una agenda muy nutrida que va desde seguridad, tecnología, inversión, acceso al mercado, entonces nuestra agenda de gobierno es una agenda muy nutrida, así que los temas personales lo manejan cada una de las personas interesadas.

Santiago Peña defenderá “con firmeza” carne paraguaya

Tras ser consultado sobre el anuncio de la cadena de supermercados francesa Carrefour, que se negó a seguir vendiendo carne proveniente de los países del Mercosur, contestó que con mucha firmeza defenderán la carne paraguaya.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que se nos quiera cuestionar cosas que nosotros no aceptamos, el no reconocimiento de nuestras autoridades de aplicación, o tratar de perjudicar la producción paraguaya, como la de otros países, algo que simplemente nosotros no aceptamos”, aseveró.

Dijo que el mundo está viviendo un momento muy difícil, ya que la población sigue creciendo, la demanda por alimentos sigue creciendo y no existe en el mundo fuera de Sudamérica una región que sea capaz de producir alimentos para su población y alimentar otras regiones del mundo.

“Yo lo que he alentado a mis colegas, tanto a Brasil como Argentina y Uruguay, que nosotros tomemos mayor protagonismo en lo que es el acceso a los mercados, donde claramente un mercado importante de la Unión Europea, pero también hay otros mercados, tremendamente importantes. Nosotros impulsamos como miembro del Mercosur la negociación y la firma del acuerdo del libre comercio entre Mercosur y Singapur, hoy el Paraguay lidera las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos”, resaltó.

Destacó el ingreso de la carne paraguaya a mercados como el de Estados Unidos, Canadá y los procesos abiertos con Panamá, Corea del Sur, México que permitirán a estos países el acceso a productos de altísima calidad y con un sello de sostenibilidad que probablemente muy pocas regiones y muy pocos países tengan la posibilidad.

Traslado de la Embajada de Paraguay a Jerusalén

Santiago Peña habló del viaje que realizará la próxima semana, primero para una visita de Estado en Francia a invitación del presidente Emmanuel Macron en la que participará en la reunión ministerial de la orden para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de donde partiría para una visita de Estado oficial también a la República del Estado de Israel.

“Por dos días vamos a estar teniendo varias reuniones, incluida la reapertura de la embajada de Paraguay en Jerusalén y también una invitación para poder reunirme con el Parlamento, el primer ministro, universidades y el sector empresarial”, detalló.

Dijo que la agenda con Israel es muy importante, porque Israel ha sido históricamente un aliado de Paraguay y lamentó el conflicto de Medio Oriente.

“Nosotros hemos puesto una posición muy clara, contundente y sin ningún margen de duda que nosotros nos ponemos de lado de Israel, del gobierno electo democráticamente de Israel, la defensa de esta agresión que ha recibido el pasado 7 de octubre que nosotros hemos condenado, un acto terrorista y que realmente como un pueblo que ha sufrido una guerra de intolerancia, como fue la Guerra de la Triple Alianza, nosotros sabemos realmente”, refirió.

Aseguró que está tremendamente comprometido con la paz y en este conflicto su Gobierno apoya al “histórico amigo” de Paraguay, que ha sido el Estado de Israel.