Anexo C: Otro pedido de informe ante escasa información oficial

El pedido de informe fue aprobado por el pleno durante la sesión de la Cámara de Diputados de ayer. En el documento, se pide a la Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular es el Canciller Rubén Ramírez conocer si existe un equipo negociador de nuestro país y quienes integran dicho equipo.

Hugo Meza también quiere saber cuál es el cronograma de trabajo previsto para encarar la renegociación del Anexo C, si existe una propuesta de nuestro país y, en caso afirmativo, cuáles son. Además de conocer también si existe un plazo establecido en el memorando de entendimiento para la presentación del informe final.

“Estamos a puertas de una de las renegociaciones más vitales para el país, del Anexo C de Itaipú que es patrimonio y tesoro de todos los paraguayos. Me duele que hasta ahora no podemos ponernos de acuerdo para conformar la Comisión Bicameral para que le dé seguimiento a toda la línea de trabajo de nuestro gobierno nacional”, dijo el diputado Hugo Meza.

Agregó que existe muy poca información de manera oficial sobre lo que el gobierno de Santiago Peña está haciendo de caras a la renegociación.

“Festejamos que se tuvo una buena negociación de tarifa hasta el 2027, pero es muy escasa la información oficial que se tiene. Por eso, pedimos informes, queremos involucrarnos en algo tan vital”, sentenció Meza.

Rubén Ramírez tiene 15 días hábiles para presentar su informe a la Cámara de Diputados en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 192 de la Constitución Nacional.