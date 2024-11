¿Adelantaron la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú?

Desde el 1985 hasta el 2023, según Memoria de la entidad binacional, los ingresos recibidos por el Paraguay fueron en total 11.873 millones de dólares y, considerando que la generación desde el 5 de mayo de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2023 fue de 2.984.711 GWh, se puede simplificar mencionando que los beneficios para nuestro país en 29 años de operación de Itaipú fue a razón de 3,97 USD/MWh (royalties más cesión de energía).

Generación de energía

En los 10 primeros meses de este año se redujo en 20% con respecto al año anterior, debido principalmente a las condiciones hídricas.

Cesión de energía

La energía paraguaya cedida al Brasil en el periodo de enero a octubre de este año se redujo en 44% con respecto al mismo periodo del año pasado debido a la reducción de la generación total de Itaipú en 20% y al aumento del retiro de energía por la ANDE en 7%.

Transferencias de Itaipú al Estado paraguayo

Royalties

Por royalties, el Paraguay recibió en total 6.668 millones de dólares desde 1985 hasta 2023. Considerando que los royalties dependen directamente de la generación hidroeléctrica y se dividen en partes iguales entre Paraguay y Brasil, en 29 años se recibieron en este concepto a razón de 4,46 USD/MWh generado o cada país a razón de 2,23 USD/MWh generado.

Con generación reducida, los royalties deberían ser menores si se mantienen constantes los factores de ajuste y el multiplicador. El factor de ajuste depende de indicadores internacionales para mantener constante el valor del dólar y el factor multiplicador para considerar el costo de las obras.

La relación aumentó

En los últimos 10 años, la relación entre energía generada en Itaipú y el pago de royalties a ambos países hasta diciembre de 2023 tenían en promedio el valor de 5,68 USD/MWh y en los registros publicados e informados de enero a octubre de 2024 esa relación aumentó en 46%. llegando a 8,30 USD/MWh.

El valor informado recientemente por royalties para el Paraguay por el periodo de enero a octubre del 2024 fue de 222.563.600 dólares. Dicho valor es 6,5% superior al transferido en el mismo periodo del año pasado, que llegó a 208.907.800 dólares, que resulta llamativo, puesto que la generación de energía eléctrica disminuyó en 20% con respecto al mismo periodo del 2023.

Si se mantenía la relación del año pasado en 6,23 USD/MWh; los royalties tenían que haber sido 334.208.350 dólares para ambos países, de los que al Paraguay le correspondería la mitad, es decir, 167.104.175 dólares, que es inferior en USD 55.459.425 al transferido en el periodo de enero a octubre de 2024.

Realizando simulaciones para llegar a los montos transferidos, el factor de ajuste o el factor multiplicador tuvieron que ser superiores en 33% al año anterior. Pero para modificar el factor multiplicador se requiere de una nota reversal y para modificar el factor de ajuste, en el último año se debió tener una pérdida del valor del dólar en 33% con respecto al año pasado y esto último no ha ocurrido.

Esta situación genera la duda de si se ha modificado el factor multiplicador o la forma de calcular los royalties, o si se está transfiriendo en base a un presupuesto que luego deberá ser corregido o ajustado. Lo que sí está claro es que no fue comunicado este “gran logro”.

Compensación por cesión de energía

La Compensación por Cesión de Energía corresponde al resarcimiento económico que recibe nuestro país por la energía que le corresponde de Itaipú (50%) y no la utiliza para consumo propio y es utilizada por el Brasil.

En concepto de compensación por cesión de energía recibió en total 5.205 millones de dólares desde 1985 hasta 2023, por la energía cedida al Brasil y nuestro país en 29 años ha recibido en este concepto 4,29 USD/MWh cedido

El monto depende directamente de la energía cedida por el Paraguay al Brasil. Dicho valor disminuirá si la generación total se reduce y si aumenta el consumo dentro del Paraguay y tiende a cero para después del 2030.

La cesión se redujo en 44%

De enero a octubre de 2024, la ANDE aumentó el uso de la energía de Itaipú en 7% y la generación total de Itaipú se redujo en 20%: con lo que la cesión de energía al Brasil se redujo en 44%.

El valor informado recientemente por la compensación por cesión de energía al Paraguay por el periodo de enero a octubre del 2024 fue de 191.095.300 dólares.

Este valor resulta 1,3% inferior al transferido en el mismo periodo del año pasado, que llegó a 193.564.800 dólares, resulta llamativo, puesto que la energía cedida se redujo en 44% con respecto al año 2023.

Si se mantenía la relación de 10,82 USD/MWh (del año 2023) entre los montos transferidos y la energía cedida, la compensación por cesión de energía debió ser 109.206.260 dólares para nuestro país, que es inferior en 81.889.040 dólares al transferido en el periodo de enero a octubre de este año.

Realizando simulaciones para llegar a los montos transferidos, el factor de ajuste o el factor multiplicador tendrían que haber tenido un aumento por encima de 75% con respecto a los valores considerados en el año anterior. Pero para modificar el factor multiplicador se requiere de una nota reversal y para modificar el factor de ajuste, en el último año debió tenerse una pérdida del valor del dólar en 75% con respecto al año pasado y esto último no ocurrió.

¿Alguna modificación que no fue divulgada?

De esta manera podemos concluir que se está transfiriendo en base a un presupuesto que luego deberá ser corregido, independientemente de las condiciones de generación de energía o se aplica alguna modificación en las fórmulas que no fue divulgada.

De enero a octubre de este año, el Paraguay recibió USD 137.348.465 adicionales y el Brasil también fue beneficiado con 55.459.425 dólares por lo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú, con la modalidad conocida, salvo que no forme parte de un “pago adelantado” por la revisión del Anexo C o el periodo de los montos informados como transferidos no corresponden a los meses que le dieron origen y cuya verificación oficial recién la tendremos con la Memoria de Itaipú del 2024, que se publica después de abril del próximo año.

Por otro lado, se había anunciado el 9 de mayo del corriente año, como resultado del acuerdo Lula-Peña sobre la tarifa de Itaipú para los años 2024 al 2026; que los ingresos adicionales serían de 1.250 millones de dólares para el Paraguay en el 2024. En los que los royalties llegarían a 280 millones de dólares y la compensación por cesión de energía a 265 millones de dólares.

Si comparamos los montos transferidos y los anunciados de enero a octubre de 2024, estamos llegando al 79% de los royalties prometidos y al 72% de la Compensación por Cesión de Energía, que fueron preanunciados con llamativa exactitud, a pesar de que la generación se redujo 20% y la energía cedida se redujo en 44% en lo que va del año. Por lo que se podría llegar al resultado anunciado con anterioridad para fines de este año.

Cuadro Itaipú

Sin embargo, si comparamos los montos que hubieran sido transferidos con los valores calculados en base a lo establecido en el Tratado de Itaipú, estamos en el 58% de los royalties prometidos y en el 41% de la Compensación por Cesión de Energía mencionada; que sí son coherentes con los criterios técnicos, pero lejos de los números mencionados como logros del acuerdo.

Conclusiones

1.- La generación de Yacyretá de enero a octubre de este año se redujo 20% con respecto al mismo periodo del año, pasado pero los montos transferidos por royalties aumentaron 6,5%.

2.- La energía paraguaya de Itaipú cedida al Brasil entre los periodos mencionados en el numeral anterior se redujo en 44%, pero el importe por la energía cedida solo se redujo en 1,3%.

3.- El Paraguay recibió USD 137.348.465 adicionales (por royalties y Cesión de energía) y el Brasil (por royalties) también ha sido beneficiado con USD 55.459.425, si comparamos los valores informados por Itaipú con lo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú.

4.- Estamos al 79% de los importes por royalties y al 72% de la compensación por cesión de energía prometidos en el acuerdo LULA-PEÑA de mayo de 2024 para nuestro país.

5.- Si se aplicaban los criterios del Tratado de ITAIPÚ, estaríamos con 58% de los royalties prometidos y el 41% de la compensación por cesión de energía mencionada, que sí son coherentes con los criterios técnicos pero lejos de los números mencionados como logros del acuerdo.

6.- Claramente algo cambió y no se informó adecuadamente, puesto que los montos mencionados no responden a criterios técnicos.

7.- Una posibilidad es que se haya aplicado un criterio financiero para el 2024, cuyas diferencias se apliquen y ajusten en los presupuestos de los años siguientes.

8.- Otra alternativa es que el pago sea a cuenta del inicio de una actualización de la fórmula de cálculo de los conceptos de royalties o compensación por cesión de energía o del factor multiplicador a ser oficializado en la revisión del Anexo C de Itaipú.

9.- Si bien existen mayores ingresos para el Paraguay y eso es positivo, el hecho de que no se pueda justificarlos con la documentación disponible y divulgada puede comprometer intereses nacionales en el largo plazo, por lo que se requiere la aclaración.

¿Ajustes?

¿Se modificó el factor multiplicador o la forma de calcular royalties o se está transfiriendo en base a un presupuesto que luego deberá ser corregido o ajustado?

58%/41%

Si se aplicaban los criterios tradicionales, estaríamos con el 58% de los royalties prometidos y 41% de la Compensación por Cesión de Energía.

Falla

Claramente algo cambió y no se informó adecuadamente, puesto que los montos mencionados no responden a criterios técnicos.

(*) Docente de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Presidente de la IEEE Paraguay. Ex presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE.