Nadie cede y sigue “impasse” por presidir comisión para estudio de Anexo C de Itaipú

“Nosotros también nos ratificamos en eso (presidir comisión que estudiará Anexo C de Itaipú). Queremos hacer respetar nuestra Cámara de Diputados, somos autónomos, somos parte de un Poder del Estado así como el Senado. Es más, recibimos el respaldo de la Mesa Directiva en la acción que hemos llevado a cabo de no presentarnos en esta comisión”, afirmó el colorado aliado cartista Hugo Meza tras la reunión de líderes de bancada de la Cámara Baja.

El lunes pasado se debió integrar y elegir autoridades de la comisión para dar seguimiento a las negociaciones entre el Estado paraguayo y Brasil en torno al acuerdo de Itaipú, pero se dejó sin quorum por culpa de esta disputa, donde la Cámara Baja plantea que presida el senador aliado cartista Arnaldo Samaniego y Diputados al también afín al cartismo, Hugo Meza.

De momento, los 11 miembros de diferentes bancadas de la Cámara Baja se mantienen unidos en la posición de que les corresponde presidir, mediante la tesis de que en el periodo pasado le tocó al ahora exsenador colorado Enrique Bacchetta y que si bien no es una norma escrita, es una costumbre la rotación, como en el caso de la Comisión Permanente del Congreso, de la Bicameral de Presupuesto y otras.

“Hay una norma que venimos nosotros cumpliendo de una rotación de que se pueda presidir una bicameral, no sé por qué este interés de sobrepasar sobre la Cámara de Diputación, que somos también congresistas tanto como ellos”, reclamó Meza, que además dijo que lo que genera este impasse es que estén perdiendo tiempo en vez de dedicarse a la función de la comisión.

“A mí me preocupa que no estamos distrayendo con esto y tenemos un plazo, hay un memorando de entendimiento entre el Ejecutivo de nuestro país con el Brasil de poder llevar nuestra posición, y no estamos negociando con cualquiera, vamos a negociar con un gigante que es Brasil”, insistió.

A fin de saber si la intención de presidir no es netamente política, se le consultó si qué particularmente buscan de llegar a la presidencia. Al respecto dijo: “Gracias a esta comisión que se va a informar la ciudadanía, y todos ustedes y nosotros vamos a saber cuál es el cronograma, cuál es la propuesta que hasta hoy no sabemos quiénes integran del Ejecutivo, (sic) que es lo que vamos a ir a reclamar a Brasil, cuál es la posición de Paraguay. Nada tenemos conocimiento eso”.

Por otra parte, por lo bajo se menciona que la Cámara de Diputados está en desventaja en su reclamo por algunas “concesiones” que hizo el Senado, entre ella, que rompieron con la “rotación” con el diputado aliado cartista, Carlos Núñez Salinas, quien tiene intenciones de presidir el Parlatino.

También entre medias, está en pleno del Presupuesto de Gastos de la Nación, donde la Cámara de Senadores debe avalar la restitución de los vales de combustibles para los Diputados, debiendo eventualmente cargar con el costo político de la impopular decisión.