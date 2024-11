Senadores a favor de “autoaumentos”, pero en contra de otorgar pensión para discapacitados

Mientras los senadores alistan para mañana un “aumentazo” salarial para legisladores, viajes en primera clase y otros beneficios para funcionarios del Congreso que incluirán en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2025, un grupo de personas con discapacidad siguen apostados al costado del Congreso Nacional, aguardando el resultado del proyecto de ley en medio de incidentes con los miembros de la Policía Nacional.

Senadores de la oposición se mostraron a favor de conceder una pensión estatal de G. 699.557 a las personas con discapacidad. Mencionaron que tienen la obligación moral de aprobar el proyecto de ley para satisfacer sus necesidades básicas para la cobertura de medicamentos y tratamientos médicos.

El senador Líder Amarilla (PLRA) señaló que la aplicación de la normativa debe ser de forma gradual, así como se aplica con la ley de adultos mayores. Mencionó que según la Senadis el 10% de la población tiene alguna discapacidad.

Otros senadores cuestionaron que el Ministerio de Economía y Finanzas alegue falta de disponibilidad presupuestaria para no atender la necesidad. El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) dijo que el MEF debería hacer un recorte para los funcionarios vip que ganan por encima del salario de los parlamentarios. Indicó que, si se recortan los privilegios, la plata se va a tener. “¿A quien quiere privilegiar el Estado, a los vip de los vip o a los más pobres?”.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (FG) indicó que el 11% de los hogares tiene personas con discapacidad. Indicó que la pensión debe estar ligada a la inclusión de las personas en los lugares públicos y acceso a capacitaciones para tener una profesión y, en los casos de las personas con discapacidad severa, para que tengan los cuidados mínimos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista dijo que la población afectada sería de 34 mil personas discapacitadas, y que el problema es que no está bien establecido. Mencionó que ya existe el programa Tekopora que les incluye, y dijo que no tienen bien evaluado la población y el alcance de los beneficiarios, por lo que no podría ser sostenible.

Durante el tratamiento del proyecto de ley, se registraron algunos incidentes entre los manifestantes y los miembros de la Policía Nacional. La senadora Esperanza Martínez (FG) pidió reconsiderar el tratamiento de la norma que mañana tendrá sanción automática. Sin embargo, el cartismo y sus aliados se opusieron a que la iniciativa parlamentaria, que surgió en Cámara de Diputados sea reconsiderada.