Aumentazo en el Congreso: senadores opositores hablan de “inmoralidad” y admiten “desprestigio”

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) cuestionó el dictamen a favor del aumentazo salarial de G. 6 millones en concepto de gastos representativos, que aprobó ayer la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, introduciendo de forma encubierta el vale de combustible y el seguro vip que están suspendidos. “Tenemos que ser realistas: no puede ser que haya gente que muera porque no hay medicamentos y uno se aumente. Me parece inmoral e inhumano”, resaltó.

Con relación a la intención de restituir los vuelos en primera clase, refirió que los viajes no tienen beneficios para el país y que deberían ser anulados en los tres poderes del Estado, no solo en el Congreso.

“¿Son necesarios los viajes? Si anulamos todos los viajes a todos estos foros, congresos y bolaterapia… No sirven para un carajo, para nada. No solo en el Parlamento, sino en todo el Estado paraguayo. Les aseguro que en un 99% los viajes no sirven para nada y eso es despilfarrar dinero de la gente que sufre”, expresó.

En ese sentido, anunció que está trabajando en una propuesta para eliminar aquellos gastos que considera innecesarios.

Celeste Amarilla habla de desprestigio

Por su parte, la senadora liberal Celeste Amarilla apuntó que el dictamen es “crónica de un aumentazo anunciado”, aunque —dijo— consideraba que sus colegas no se iban a animar a aprobar ello.

A su vez, resaltó que el desprestigio que tiene el Congreso no les permite otorgarse este tipo de privilegios.

“El desprestigio en que hemos caído impide eso (aumentos). Si nosotros llenásemos de medicamentos, si la parte de pediatría es un lujo, si la gente prefiere llevar a sus hijos a escuelas públicas que privadas y si tenemos transporte público fantástico, quién va a decir nada si te aumentás el salario. El problema es que falta todo y en todos lados; entonces, no se puede tolerar esto”, manifestó.

Aumentazo será aprobado

En cuanto a los argumentos que se dieron para el dictamen, indicó que el principal que mencionaron los impulsores es que los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) perciben más de G. 50 millones en salario, superior a la de los legisladores que ronda en torno a los G. 30 millones, así como también los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), según reveló la senadora.

También mencionó que otra justificación que se dio en la Comisión es que los legisladores son autoridades electas por el voto de la ciudadanía, a diferencia de los ministros de Corte y TSJE.

Amarilla señaló que considera que el aumentazo será aprobado en sesión porque el cartismo y sus satélites son mayoría en el Senado.