Video: Callizo denuncia que un concejal colorado forzó su oficina y retiró documentos

En plena sesión de la Junta Municipal de Asunción, el concejal Pablo Callizo (PPQ) dio a conocer su denuncia en contra de su colega Miguel Sosa (ANR) a quien acusó de “violentar” la oficina que utilizaba y retirar varios objetos del lugar, entre ellos, documentos y electrodomésticos.

Según imágenes compartidas y declaraciones de Callizo, el hecho ocurrió el 18 de noviembre pasado, cuando Sosa, en compañía de un cerrajero y otros funcionarios, “forzaron la cerradura e ingresaron sin problemas”.

“Yo denuncié esto en la comisaría; en ese momento te da rabia y es inadmisible este tipo de actos. Lastimosamente ante la ausencia de la razón hay personas que deben acudir a la agresión y barbarie. Yo sé que el colega alude que me adueñé de la comisión y eso no es así”, relató.

Esta oficina aparentemente pertenece a la Comisión de Transporte que en su momento presidió el patriaqueridista y ahora la titularidad la tiene el colorado. “En ningún momento yo forcé una cerradura, en ningún momento toqué cosas de otros concejales; hay una vulnerabilidad de que cualquiera puede entrar y sacar documentos. Hay que frenar este tipo de atropellos y tengo miedo que se utilice la comisión para extorsionar”, agregó.

Concejal califica situación como “un gran vyrorei”

Por su parte, Sosa dijo que la situación es “un gran vyrorei” y aseguró que su actuar fue para tomar posesión de la oficina que corresponde a la Comisión de Transporte de la Junta.

“Yo hice las notas solicitando desocupar la oficina que es de la comisión; no es que yo no respeto y acá nadie avasalla nada. Yo pedí este espacio que es de la comisión para trabajar y de hecho, el colega peló la comisión, dejó sin muebles. El colega estuvo un año como presidente y es muy fácil acusar, ¿qué se le robó? ¿Qué se le tocó? Yo me someto a cualquier denuncia”, aseguró.

Incluso dijo que él es “más macho” y por esto “arregla a título personal”, esto con su reiteración de que “acá no hubo atropello” y que es “natural” que pueda tomar la posesión de la oficina de la comisión que preside.

Ante la situación, varios concejales opositores mostraron su solidaridad hacia Callizo y por su parte, la concejala colorada Rossana Rolón dijo que un caso así nunca se había visto en la Junta Municipal.

