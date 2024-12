Retamozo revela que orden para su rekutú vino de Cartes

El senador Ramón Retamozo (ANR), siendo suplente asumió en reemplazo del senador con permiso y actual ministro del Interior Enrique Riera, esta mañana. Durante la elección de la Mesa Directiva del Senado se vio forzado a salir a revelar el aval de quiénes tuvo, tras las críticas y las abstenciones a su candidatura que recibió de sus propios correligionarios.

Varios fueron los senadores de la oposición que si bien no votaron a favor dieron el quorum y legitimaron el accionar del cartismo y de sus aliados. Los únicos que votaron por el rechazo de la candidatura de Retamozo fueron la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el senador Colym Soroka (ANR, Independiente).

Mientras que se abstuvieron de votar los senadores del cartismo Hernán Rivas, Norma Aquino alias Yami Nal, Silvio “Beto” Ovelar y Lizarella Valiente. Además de los colorados disidentes Juan Afara, Arnaldo Samaniego, Lilian Samaniego y los opositores José Oviedo y Rubén Velázquez de Yo Creo, Enrique Salyn Buzarquis y Sergio Rojas del PLRA.

Soroka justificó su rechazo a la nominación de Retamozo y dijo que cuando quiere votar a alguien, quiere hacerlo de una forma totalmente convencido. “No tengo nada en lo personal, pero no coincide su actuar político, ni sus condiciones políticas con las mías, en nada, en lo absoluto y si hay algo que no quiero ser es ser hipócrita”, dijo el senador.

En el momento de la votación dijo que Retamozo “no eres frío ni caliente, eres tibio y te vomitaré, Ñandejára ya decía eso”, manifestó el senador Soroka.

Retamozo admite avales tras críticas y abstenciones

Retamozo, molesto por las expresiones de rechazo a su candidatura, confesó el aval de quiénes obtuvo para ir hasta junio del 2027 como vicepresidente primero del Senado. “Es un momento demasiado importante para mí, para agradecer primero a Dios todo poderoso esta oportunidad, gracias a todos los colegas, gracias a la bancada de Honor Colorado por su apoyo, gracias a la bancada del PLRA que componen los senadores Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera, el senador Édgar López y otros. El único que me acompañó (del PLRA) Líder Amarilla; gracias a todas las bancadas”, dijo en la primera parte e ignoró a José “Pakova” Ledesma, quien también votó a favor de su candidatura.

“Gracias al presidente del partido Colorado a don Horacio Cartes, gracias al presidente de la República Santi Peña, yo sé que si ellos no aprobaban esta propuesta, yo no iba a ser vicepresidente primero del Senado. Gracias a mi familia, a mis amigos, gracias a la dirigencia de mi noveno departamento de Paraguarí, gracias a quienes estoy aquí (pese a ser suplente). Espero no defraudar esta confianza que me dan los colegas”, dijo el senador tras ser reelecto en el cargo.