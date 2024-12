Jubilados piden socorro a la justicia para cobrar sus sueldos

Cuarenta pensionados pidieron mediante vía amparo judicial que se ordene a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal el pago adeudado desde diciembre de 2023 por haberes jubilatorios.

“Desde diciembre del 2023 el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal viene retrasando los pagos de haberes jubilatorios y pensionados de la entidad. En el mencionado mes solo se abonó el aguinaldo del año 2023, argumentando las autoridades que dicho atraso es debido a que los municipios no cumplen con su respectivo deber de compromiso de pago o sea no transfieren los aportes de los afiliados que se encuentran activos y el haber correspondiente a las instituciones municipales, o sea el aporte patronal, perjudicando directamente a los afiliados pasivos, ya que los mismos no perciben de forma mensual sus haberes jubilatorios”, reza parte del documento presentado ante la Justicia.

Agregaron que desde enero del año 2024 la Caja de Jubilaciones y Pensionados del Personal Municipal venía efectuando el pago de haberes de manera atrasada entre los primeros 15 días de cada mes siguiente y que desde el 6 de noviembre pasado, el Consejo de Administración comunicó que recién se abonó a todos los jubilados y pensionados sus respectivos haberes jubilatorios de septiembre de 2024 y anunció que no contaba con solvencia para pagar y necesitaba recaudar para poder efectuar los desembolsos.

¿Donde está el dinero que “Nenecho” les descuenta?

Los jubilados accionantes indican que están al tanto que la Municipalidad de Asunción es la que mayor aporta de manera económica a la Caja de Jubilaciones. Sin embargo, el actual imputado intendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), no realiza los pagos correspondientes del aporte jubilatorio desde julio hasta la fecha, mientras que los afiliados activos -funcionarios de la municipalidad- perciben sus salarios de manera mensual y donde se les descuenta por el aporte jubilatorio.

Los jubilados se preguntan: ¿Si la municipalidad realiza los descuentos jubilatorios de manera mensual de sus afiliados activos, a dónde va a parar esa suma de dinero si la Caja de Jubilaciones alega no percibir ese monto de dinero? Debido a eso, tuvieron que recurrir al amparo judicial para poder percibir sus haberes atrasados.

El Consejo de Administración de la Caja está integrado por Venancio Diaz Escobar- presidente- quien está imputado por supuesta lesión de confianza y cobro indebido de honorarios. Pese a la crítica situación de su administración y la imputación que pesa sobre el titular de la Caja, Venancio Díaz mediante artimañas judiciales se atornilla en el cargo y hasta el busca el rekutu apoyado por el cartismo.