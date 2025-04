Proponen refaccionar edificios públicos en terrenos sin título estatal

La legisladora por el Partido Patria Querida, Rocío Vallejo, explicó que el proyecto de ley que está impulsando propone que escuelas, centros de salud, comisarías y subcomisarías que están apostadas en predios que no pertenecen al Estado, sean refaccionadas de todos modos, por medio de una excepción, teniendo en cuenta que sus infraestructuras se encuentran en estado preocupante.

Rocío informó que la propuesta legislativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y la semana que viene se tratará en el Senado en busca de ser sancionada integralmente.

La diputada advirtió que se debe tomar en serio esta propuesta antes de que ocurra un hecho que tengamos que lamentar. Principalmente, apuntan a permitir la refacción de escuelas, que “se caen a pedazos”, en todo el país.

Hay prohibición en Ley de presupuesto

Vallejo detalló que actualmente existe una prohibición en el articulado de la Ley de presupuesto, que indica que el Estado no puede invertir en aquellas propiedades que no estén a su nombre. No obstante, estamos ante “una situación fáctica” en la cual existen muchísimas instituciones que se están desmoronando, argumentó la parlamentaria.

El proceso para la excepción será comprobar el estado edilicio del lugar en cuestión, para posteriormente hacer la inversión necesaria, con autorización del Estado.

La legisladora explicó que este tema requerirá de un análisis caso por caso, ya que en cada predio existen situaciones diferentes. Subrayó que se debe apuntar a brindar soluciones de fondo y no solo paliativas.

Insistencia evitó el aplazamiento

Recordemos que por insistencia de la principal proyectista, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), no solo se frenó el pedido de aplazamiento por ocho días que planteó el diputado cartista Miguel del Puerto, sino que se consiguió la media sanción al proyecto de ley que faculta al Estado a invertir fondos públicos en propiedades a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y Ministerio del Interior, que ya estén construidas y operativas, pero que no cuentan con el título de propiedad a nombre del Estado.

Con el objetivo de lograr la postergación, el cartista Del Puerto pidió solicitar informes a las instituciones, pero Vallejo apeló al tratamiento urgente, remarcando la urgencia del tema, debido a que cada día que pasa los alumnos, docentes y funcionarios administrativos se someten al riesgo de un derrumbe de alguna escuela pública, centro asistencial. A pedido de los cartistas, se agregó a las sedes policiales.