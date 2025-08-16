Vive en España, pero figura que votó en las elecciones de Derecho UNA

Las polémicas elecciones para ocupar tres cargos de representante no docente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) todavía no tienen resultados oficiales.

Mientras estos son aguardados, comienzan a surgir denuncias relacionadas con personas que figuran haber votado, pero que en realidad no se presentaron al local de votación.

Este es el caso de la abogada Rosana Beatriz Amarilla Rodríguez, quien es de San Juan Bautista, Misiones, pero desde el año 2022 años vive en España. A pesar de ello, figura que participó depositando su voto en las elecciones de la Facultad de Derecho UNA.

“Yo no participé de las elecciones porque estoy fuera del país. Actualmente vivo en Málaga, España. Hoy me he enterado de lo ocurrido y con que se anule ese voto yo me conformo”, señaló Rosana Amarilla.

La compatriota comentó que hoy le llamaron para consultarle si se presentó a las elecciones y señaló: “Yo estoy acá desde el 2022, así que iba a ser difícil que pueda votar. Además, yo no estaba en conocimiento que se llevaban elecciones para la Facultad”.

En estos momentos, apoderados de las listas se encuentran realizando una inspección detallada de las planillas y las actas de votación, atendiendo que, según denuncian, casos como el de Rosana Amarilla se repiten, especialmente en el interior del país.