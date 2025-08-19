Interventor de CDE admite que hubo presiones “de todos los colores” y dice que audios pudieron ser editados

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, comentó sobre grabaciones filtradas de supuestas conversaciones suyas y admitió que durante el proceso de intervención hubo “presiones de todos los colores” sobre los interventores, incluyendo de actores que querían que “mate” al intendente esteño, Miguel Prieto (Yo Creo).

Este lunes, día en que una comisión especial de la Cámara de Diputados integrada en su mayoría por legisladores cartistas analizó el informe final de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y dictaminó a favor de la destitución del intendente Prieto, se filtraron grabaciones de audio de supuestas conversaciones del interventor Ramírez que habrían sido captadas en su oficina durante las últimas semanas, desde el inicio de la intervención.

En uno de los audios atribuidos al interventor supuestamente se lo escucha insinuando la existencia de presión política para perjudicar a Prieto. “Ellos dejaron crecer este monstruo llamado Miguel Prieto (...) y quieren que un técnico lo mate porque ellos no pueden”, se oye en la grabación.

Lea más: Interventor de CDE defiende informe y dice que violentaron su oficina

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, Ramírez dijo que, “con la intención de blindar técnicamente” el trabajo del equipo auditor, durante los 60 días de intervención ocultó “muchas cosas”, incluyendo presiones de “sectores pro y anti-intervención” y amenazas recibidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que hubo “presiones inmensas” y “amenazas” a funcionarios municipales que mostraban apertura con el equipo de intervención, y agregó que él mismo recibió “amenazas por mensajes de texto”.

“Aislamos nuestro trabajo”

Hoy Ramírez denunció públicamente que días atrás desconocidos irrumpieron en su oficina en la Municipalidad de Ciudad del Este y afirmó que fueron encontradas instalaciones eléctricas que podrían ser de dispositivos de escucha.

El interventor afirmó que “en todo momento aislamos nuestro trabajo de ese tema” y que “en ningún momento esta intervención se vio influenciada por esas presiones políticas”.

Lea más: Inminente destitución de Prieto es “terrorismo de Estado”, según diputado

Dijo que esas presiones no se dieron por medio de conversaciones directas con actores políticos específicos, sino en la forma de “comentarios” en general.

“Había presiones políticas para que el resultado (de la intervención) no sea estrictamente técnico”, reveló. “Pero la instrucción del presidente Santiago Peña era hacer un trabajo serio, técnico y reportar ni más ni menos que lo que hallemos”.

“Hoy la tecnología permite hasta generar voces”

Sobre la autenticidad de los audios filtrados, Ramírez no negó que puedan ser grabaciones suyas, aunque dijo que “algunos (audios) serán cortados” y que “hoy la tecnología permite hasta generar voces”.

El interventor negó que empleados de la Contraloría hayan tenido influencia o participación en la elaboración del informe de intervención y dijo que ningún funcionario de esa institución siquiera visitó la Municipalidad de Ciudad del Este durante la auditoría.

Lea más: Estas son las presuntas irregularidades consignadas en el informe final de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este

“Sí teníamos un mecanismo de comunicación formal con ellos como denunciantes, pero no como participantes en la elaboración del informe”, insistió.

Concluyó diciendo estar “orgulloso” del trabajo de su equipo y reiteró que la intervención estuvo “blindada” de “las situaciones que rodean a este caso en particular” y de “presiones de todo tipo de color”.

Se espera que esta semana la Cámara de Diputados vote para decidir si destituye o no a Prieto, y el propio intendente considera casi seguro que la Cámara Baja, donde existe mayoría del oficialismo cartista, vote a favor de su destitución.

La oposición ha denunciado que la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este es un intento de parte del oficialismo cartista de perjudicar políticamente a Prieto, quien se perfila como potencial candidato a la presidencia de la República por la oposición en los comicios generales de 2028.