Senador exige análisis de correspondencia a jefes policiales tras denuncia de coimas

En un mensaje publicado en redes sociales este jueves, el senador opositor Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) llamó a que se realicen exámenes de correspondencia sobre los bienes de altos jefes policiales, luego de que un medio de comunicación revelara denuncias de supuestos sobornos que presuntamente involucran a un alto funcionario de la Policía Nacional.

“Es urgente realizar análisis de correspondencia de bienes a los jefes policiales. Desde que asumí vengo denunciando, con base en estudios académicos y evidencia, el esquema de recaudación dentro de la Policía”, escribió el senador Villalba.

Ayer, miércoles, Radio Ñanduti hizo públicas denuncias de supuestos pedidos de “coima” que apuntan al jefe de gabinete de la Policía, Rodolfo Óliver Fernández.

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Según publica el medio, Fernández supuestamente recibe periódicamente -de forma semanal o mensual– transferencias de dinero de policías de rango menor para evitar traslados o para ser ubicados en lugares estratégicos alrededor del país.

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“En la Policía no todo puede tener precio”

El senador Villalba dijo que esas denuncias corroboran sus propias afirmaciones sobre la existencia de un sistema ilegal de recaudación dentro de la Policía.

“Se cobra por traslados a zonas de ‘buena productividad’ y luego se exige una ‘rendición’ mensual según el destino. El que más recauda es considerado ‘el guapo’. También se cobra por comisionamientos y permisos. Así no se puede construir seguridad. En la Policía no todo puede tener precio”, concluye el mensaje del legislador liberal.