A la Unión Europea le preocupa el crimen organizado y pide a Paraguay trabajo conjunto

En Bruselas, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, se reunió con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, en el marco de su agenda oficial en la capital de Bélgica. Durante el encuentro, ambas partes realizaron un repaso de la situación actual en la región, refiere un informe de la Cancillería nacional.

El reporte indica que en la ocasión, “la representante europea manifestó su preocupación por el crimen organizado transnacional y solicitó trabajar de forma conjunta en ese campo”.

Por su parte, el canciller Ramírez Lezcano coincidió en que se trata de uno de los grandes problemas que enfrenta la región, y remarcó la necesidad del trabajo conjunto para hacerle frente explorando nuevas áreas de cooperación.

Trabajo conjunto

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores indica que Ramírez Lezcano y Kallas conversaron sobre la situación del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea. Señalaron “la necesidad de continuar trabajando por su plena aplicación, a fin de superar los desafíos que puedan presentarse”. En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión Europea destacó que el Mercosur constituye un aliado muy importante para Europa.

Finalmente, Kallas señaló que es necesario un diálogo permanente entre ambas partes para superar juntos todos los desafíos.