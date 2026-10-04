Elecciones municipales: prepotencia se impone nuevamente en Quyquyhó

La cartistas Mercedes Medina ganó en Quyquyhó, departamento de Paraguarí, por 1.788 votos y la exintendente Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego (ARN-HC), quedó en la primera posición en la lista de concejales en los conteos preliminares.

Mientras que la liberal Carolina Benítez obtuvo 964 votos, al final de computo de las 18 mesas que se instalaron en Quyquyhó, según el conteo preliminar del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Elecciones municipales en Quyquyhó: ¿quién es Mercedes Medina?

La virtual intendente fue imputada por lesión de confianza por una presunta tragada de G. 1.109 millones en la causa Esteban Samaniego/lesión de confianza.

Lea más: Caso Esteban Samaniego: Admitieron millonaria “tragada” y ahora son candidatos en Quyquyhó

Mercedes Medina incluso estuvo con prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. La cartista tuvo que admitir su participación en la presunta tragada y se comprometió a devolver G. 10.500.000 en 24 cuotas a la Municipalidad de Quyquyhó.