Videos: Denuncian agresión a cintarazos y amedrentamiento por parte de guardias de Samaniego en Quyquyhó

Un grupo de aproximadamente 15 personas que fungen de guardias de seguridad, contratados por el diputado Esteban Martín Samaniego (ANR-HC), agredió en la mañana de este domingo a un elector dentro del local de la Escuela Básica Fulgencio Yegros durante las elecciones municipales 2026, según denunciaron testigos del lugar.

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Los denunciantes cuestionaron la presencia del grupo y señalaron que los guardias, quienes presuntamente portaban sospechosas riñoneras, estarían generando temor entre los electores que acuden al local para sufragar.

El hecho no fue denunciado en la comisaría local ni en la Fiscalía porque, según afirmaron, nadie interviene. Todo está supuestamente manejado por el diputado Samaniego, quien junto a su esposa, Patricia Corvalán, y otras personas tiene una causa por presunta lesión de confianza.

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El parlamentario se mantiene dentro del local de votación y, según la denunciante, estaría amenazando a los sufragantes con que se van a arrepentir, presumiblemente porque ya no siente el apoyo del pueblo, señaló la denunciante.

Fiscalía no intervino en el caso de agresión a ciudadano

Durante el incidente, varias personas y un pelotón de la Policía Nacional intervinieron para separar a la persona agredida a cintarazos por el grupo de Samaniego. Posteriormente, retiraron al hombre del lugar, sin lesiones visibles.

Afirmaron que solicitaron la presencia de agentes fiscales para verificar lo ocurrido, pero que estos no habrían acudido al lugar.