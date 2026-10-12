Estigarribia y Sole Núñez proyectan plan de cooperación en salud y transporte público alternativo

El jefe departamental publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) los detalles del encuentro sostenido con la futura jefa municipal de la capital, en el cual abordaron “temas fundamentales para la gente: salud y transporte público”.

¿Qué acuerdos de salud plantean Ricardo Estigarribia y Sole Núñez?

Durante la reunión, ambas autoridades conversaron sobre la posibilidad de firmar un convenio de colaboración para que los pobladores de Asunción puedan recibir atención médica en los Centros Médicos de Central, mientras la capital avanza en el desarrollo de su propia red sanitaria.

“Queremos que viajen mejor y pierdan menos tiempo”, expresó Estigarribia al referirse a las metas compartidas entre ambas administraciones. Voceros de la reunión indicaron que la propuesta busca aprovechar la infraestructura actual y los recursos disponibles en el departamento Central para ampliar la cobertura asistencial a la población capitalina.

La iniciativa contempla la red de asistencia sanitaria de la Gobernación a través de su Secretaría Departamental de Salud Pública, e incluye clínicas móviles, centros especializados y establecimientos ubicados en ciudades clave como Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y Lambaré.

¿A qué servicios médicos podrán acceder los habitantes de Asunción en Central?

Entre las prestaciones de salud proyectadas para los ciudadanos figuran consultas en:

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Medicina general

Pediatría

Odontología

Ginecología

Nutrición

Asimismo, el esquema contempla la toma de muestras para estudios preventivos como:

Papanicolaou (PAP)

Test de VPH

Pruebas rápidas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) Vacunación

Provisión de medicamentos

A la oferta de atención básica se añaden las prestaciones del Centro de Atención Integral en Salud Mental y Adicciones (CAISMA), además del seguimiento médico especializado para la niñez en el Centro de Neurodesarrollo Infantil.

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En paralelo, la Gobernación de Central proyecta la habilitación y ampliación de servicios de diagnóstico por imágenes en distritos de alto flujo como Luque y Lambaré, con el fin de descongestionar la demanda sanitaria.

¿Cómo planean mejorar el transporte público entre Central y Asunción?

El segundo eje central de las conversaciones abordó la crisis del transporte público en el área metropolitana, un problema que impacta a diario a miles de usuarios que se desplazan desde Central hacia la capital por motivos laborales, académicos o de acceso a la salud.

Frente a esta situación, la Gobernación de Central ya presentó una propuesta formal para avanzar hacia un sistema de transporte público integrado de carácter metropolitano. El proyecto contempla un trabajo coordinado e interinstitucional entre la Municipalidad de Asunción y las demás comunas del departamento Central.

Sin embargo, el proyecto no avanza hace dos años, El diputado Raúl Benítez (Independiente) dijo que el Poder Ejecutivo no demuestra “voluntad” sobre la propuesta de un nuevo sistema de transporte público que fue presentada por él y la Gobernación de Central. “Ahora mismo quedó un poco estancado; estamos todavía buscando la verdadera voluntad del Poder Ejecutivo”, lamentó.