Ricardo Estigarribia oficializa su precandidatura presidencial con el desafío de agrupar a la oposición

Pese a la trascendencia de la confirmación de su proyecto presidencial, Estigarribia fue enfático en subrayar que el calendario político exige un trabajo ordenado por etapas. Sostuvo que la prioridad técnica e institucional del momento se concentra en fortalecer a los candidatos a intendentes y concejales en las próximas elecciones municipales.

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Según la hoja de ruta planteada por el dirigente liberal, la consolidación de alianzas distritales —donde el PLRA ha cedido espacio en favor de candidatos independientes del denominado ‘tercer espacio’ en cerca de 40 municipios— sentará las bases para articular una mesa de diálogo unificada.

🔶 Estigarribia se lanza para el 2028 y pide unidad opositora “con reglas claras y que la gente decida”



🔶 "Miguel Prieto no es mi rival. Mientras más candidatos tenga la oposición, es saludable para todos. Vamos a construir un proyecto interesante para ofrecer a la ciudadanía.… pic.twitter.com/79TYfZz0ab — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 17, 2026

Dicho espacio de negociación buscará cerrar una chapa presidencial única con visión de amplio espectro nacional. “Hoy la prioridad son las elecciones municipales. Paralelamente, vamos construyendo una propuesta real y una plataforma que pueda convencer a la ciudadanía para enfrentar el gran desafío de 2028″, dijo Estigarribia.

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El rol de Miguel Prieto

Al ser consultado sobre la eventual figura del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, como contendiente natural dentro del espacio opositor, Estigarribia descartó cualquier tono de rivalidad irreconciliable.

El gobernador definió a Prieto como un “competidor legítimo” con quien será indispensable construir un proyecto complementario que logre convencer al electorado no alineado con el oficialismo.

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Asimismo, destacó haber recibido un volumen significativo de mensajes de apoyo no solo provenientes de las bases tradicionales del Partido Liberal, sino también de sectores independientes y de ciudadanos de extracción colorada decepcionados con la gestión gubernamental actual.

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🔶 "Estamos enfocados en las elecciones municipales. Estamos recorriendo al país. Vamos a hablar sobre el 2028 pero priorizando las municipales. Yo creo que al terminar el 4… https://t.co/ZLB4rs2m0U pic.twitter.com/u5B48RWQc2 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 17, 2026

Superar las divisiones del 2023 y redefinir el pacto opositor

El análisis de la contienda pasada de 2023 ocupa un lugar central en el discurso del precandidato. Estigarribia reconoció que la falta de una verdadera unidad y el desgaste de liderazgos concentrados en el directorio partidario condujeron a una severa derrota electoral y al posterior repliegue del partido en el debate de los grandes temas nacionales.

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Ante las duras críticas sobre la actitud de ciertos partidos emergentes hacia la estructura del PLRA, Estigarribia abogó por un cambio generacional y de mentalidad que permita evaluar los resultados reales tras los comicios municipales para construir alianzas basadas en el respeto mutuo y el peso territorial efectivo de cada fuerza política.

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🔶 "El PLRA perdió bastante fuerza pero no perdió su estructura a nivel nacional. Demostramos la grandeza que tiene el PLRA y cedimos muchas candidaturas en muchos distritos.… https://t.co/ZLB4rs2m0U pic.twitter.com/jFo6mq1zoB — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 17, 2026

Propuestas pragmáticas frente a las demandas sociales

Según el postulante liberal, este anuncio marca -desde su perspectiva- el inicio formal de un proceso de reorganización interna que pretende aprender de los errores del pasado reciente y construir una plataforma competitiva capaz de disputar el poder al Partido Colorado.

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Cuestionó severamente las carencias del sistema de salud pública, ilustrando con la precaria situación de hospitales del departamento Central donde la escasez de médicos de urgencia y medicamentos obliga a las familias a recurrir a la solidaridad comunitaria para solventar insumos básicos.

El gobernador concluyó reafirmando su compromiso con la renovación de las prácticas políticas tradicionales y la formulación de un programa económico y social enfocado en la generación de empleo, la seguridad y el mejoramiento sustancial de los servicios públicos de cara al periodo 2028–2033.