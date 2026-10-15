Caso Comisarías: Filizzola recusa al juez y suspende audiencia preliminar

La defensa del senador Rafael Filizzola (PDP), a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, recusó al juez penal de garantías Yoan Paul López, por lo que quedó suspendido el inicio de la audiencia preliminar previsto para este jueves, a las 08:00, en la causa conocida como “Comisarías”.

La recusación solicita el apartamiento del magistrado con base en los incisos 10 y 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP), que contemplan como causales la emisión de opinión sobre el proceso y la falta de imparcialidad o independencia.

Como argumento central, el escrito señala el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 371, del 6 de mayo de 2025. Mediante esa resolución, López hizo lugar a un incidente de prescripción de la acción, declaró prescripto uno de los hechos investigados y dispuso el sobreseimiento definitivo de Filizzola por ese hecho.

“Corresponde que sea apartado de entender en la presente causa, a fin de velar por la correcta aplicación de la ley, pues cómo se ha mencionado ya ha emitido opinión en la presente causa”, refiere la recusación.

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El antecedente judicial citado por la defensa

La recusación también invoca antecedentes sobre la intervención de magistrados en esta misma causa. En particular, menciona el A.I. N.º 484 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 28 de agosto de 2023, relacionado con la competencia del juez Yoan Paul López.

Según la presentación, la situación procesal del magistrado sería similar a la que anteriormente atravesó la jueza Alicia Pedrozo, quien se había apartado del expediente tras señalar que ya había emitido opinión sobre la prescripción.

Con esos argumentos, la presentación solicita que se haga lugar a la recusación y se designe a otro juez penal de garantías para continuar con el proceso.

Audiencia preliminar queda suspendida

La audiencia preliminar debía realizarse inicialmente el miércoles, pero fue reprogramada para este jueves a pedido de Filizzola, quien alegó compromisos vinculados con sus funciones en el Congreso.

La nueva fecha tampoco podrá concretarse tras la recusación contra López, planteada antes del inicio de la diligencia.

El caso se encuentra a la espera de que se resuelva una acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa del exministro contra lo resuelto por el Tribunal de Apelación. Para la Cámara, la causa no prescribió al no cumplirse los 10 años requeridos, dado que se deben descontar cerca de cinco años de suspensión originados por una impugnación previa del propio Filizzola.

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La causa, sobre lesión de confianza, está vinculada con presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a la construcción y refacción de 24 dependencias policiales del área metropolitana durante la gestión de Filizzola como ministro del Interior, en el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).