Senado tratará el 28 de octubre proyecto de juzgados especializados en violencia contra las mujeres

La Cámara de Senadores prevé tratar el próximo 28 de octubre el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, una iniciativa que busca agilizar las denuncias, mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) pidió a sus colegas reflotar el proyecto, que había sido rechazado en 2024, y acompañarlo por unanimidad para enviar un mensaje de esperanza a la sociedad ante el aumento de los casos de feminicidio e intentos de feminicidio.

“El feminicidio en nuestro país empieza con el miedo y termina con la muerte”, expresó la legisladora durante su intervención ayer en el pleno, al insistir en la necesidad de que el Estado responda con mayor rapidez ante las denuncias de violencia contra las mujeres.

Samaniego solicitó que las comisiones correspondientes retomen el estudio de la propuesta, convoquen a instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para conocer sus pareceres y acuerden las modificaciones necesarias antes de su tratamiento en plenaria.

Lilian Samaniego alerta sobre la emergencia por feminicidios

Durante su discurso, la senadora mencionó varios casos recientes de violencia extrema contra las mujeres para ilustrar la gravedad de la situación.

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Entre ellos citó el caso de Daisy Paola Jiménez, una joven de 22 años que estudiaba Derecho y trabajaba en dos lugares para continuar su formación profesional, quien recibió tres disparos de su pareja.

También recordó el caso de Carla Buratti, de 38 años, encontrada sin vida en una vivienda de Colonia Kumanda Kái, en Katueté, y el de Rosy Ramona Pino Gire, de 63 años, quien sobrevivió a un ataque en el que su exmarido la apuñaló 14 veces.

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La legisladora mencionó, además, un intento de feminicidio ocurrido en Loreto, departamento de Concepción, en el que una joven de 19 años habría sido herida con un machete en el cuello por su pareja.

“Cada víctima, tiene un nombre”, manifestó Samaniego, quien sostuvo que los feminicidios dejan familias destruidas, niños huérfanos y consecuencias sociales irreparables.

¿Qué busca el proyecto de juzgados especializados?

La propuesta apunta a establecer órganos judiciales especializados en violencia contra las mujeres, con funcionarios capacitados para atender las denuncias y brindar respuestas oportunas.

Según explicó Samaniego, la iniciativa contempla la intervención de jueces, fiscales, asistentes sociales y psicólogos preparados para abordar estos casos, además de protocolos que permitan coordinar la actuación de las instituciones involucradas.

La senadora sostuvo que uno de los objetivos es evitar que las mujeres tengan que recorrer diferentes dependencias judiciales para conseguir protección, una situación que puede exponerlas a nuevas formas de revictimización.

La iniciativa también busca acelerar el análisis de las denuncias y distinguir los casos fundados de aquellos que resulten falsos, una cuestión que Samaniego mencionó al defender la necesidad de garantizar tanto la protección de las víctimas como las garantías de las personas denunciadas.

“Lo que busca este proyecto [...] es dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las denuncias falsas”, afirmó.

El proyecto fue rechazado en 2024

Samaniego recordó que la propuesta original fue resultado de seis años de trabajo de la mesa interinstitucional PREVIM, coordinada por el Ministerio de la Mujer, con participación de 17 instituciones.

De acuerdo con la senadora, en ese proceso se consensuaron mecanismos para mejorar la coordinación entre los organismos responsables de prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

La legisladora señaló que en 2024 también se había acordado con el Poder Ejecutivo comenzar con cinco juzgados especializados en los departamentos y la ciudad con mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Asunción.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada. Samaniego sostuvo que el proyecto terminó desvirtuado por modificaciones que alteraron su esencia y pidió revisar los antecedentes para comprender lo ocurrido durante su trámite legislativo.

Ahora, la senadora instó a sus colegas que habían votado en contra o no habían acompañado la propuesta a reconsiderar su posición.

Las cifras de feminicidio que presentó en el Senado

Durante su intervención, Samaniego expuso cifras para dimensionar la gravedad del problema en Paraguay.

Según los datos mencionados por la legisladora:

2025: 37 víctimas de feminicidio y 69 hijos huérfanos.

2020-2025: 258 víctimas de feminicidio.

2026: la senadora señaló que ya se registraban 21 víctimas de feminicidio y 36 hijos huérfanos.

Las cifras fueron presentadas por Samaniego como argumento para reclamar que el Congreso dé prioridad al tratamiento de la iniciativa.