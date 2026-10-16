Celebran sanción favorable del proyecto de ley que declara al torín patrimonio tradicional y cultural

La Cámara de Diputados sancionó la versión del Senado del proyecto de ley que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay a la corrida de toros, conocida popularmente como torín. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa también establece el 5 de noviembre como el Día Nacional del Torero Paraguayo y faculta a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), así como a los gobiernos departamentales y municipales, a adoptar medidas para preservar esta tradición.

Asimismo, se busca fomentar la difusión y promoción de esta tradición, respetando las buenas prácticas en el ruedo taurino..

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El vicepresidente de la Asociación de Toreros y Humoristas del Noveno Departamento de Paraguarí, Antonio Caballero, manifestó su satisfacción por la sanción del proyecto y señaló que en el departamento unas 30 personas se dedican a esta actividad, de la que dependen sus respectivas familias.

Caballero expresó su esperanza de que el presidente Santiago Peña promulgue la ley para que puedan celebrar el Día Nacional del Torero con una gran corrida de toros. El evento está previsto en el ruedo Santo Tomás, ubicado en el barrio San Francisco de Paraguarí, y reunirá a toreros, humoristas y aficionados a esta tradición popular.

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Indicó que la declaración permitirá preservar una antigua tradición paraguaya que, además de su valor cultural, representa una fuente de trabajo para varias familias que dependen de esta actividad para subsistir.

Finalmente, destacó que cuentan con una escuela taurina a cargo del maestro Pablo Díaz, quien enseña esta disciplina en Paraguarí y Yaguarón.

El diputado departamental de Paraguarí, Jorge Ávalos Mariño (PLRA), se pronunció a favor de la ratificación de la versión del Senado y explicó que el proyecto faculta a la SNC y a los gobiernos departamentales y municipales a preservar esta tradición.

Resaltó que la Ley de Protección y Bienestar Animal no prohíbe la corrida de toros, pero insta al tratamiento adecuado y al control apropiado de los animales que forman parte de estas corridas tradicionales.

“El torín constituye una expresión artística transmitida de generación en generación, con profundo arraigo en la vida rural y en las costumbres nacionales, además de aportar valor histórico, social y turístico”, indicó el legislador.