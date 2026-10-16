Christopher Landau llega el domingo a Paraguay en medio de la crisis interna de Honor Colorado

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegará este domingo a Paraguay para desarrollar una agenda que incluye reuniones con autoridades nacionales, una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes y una visita a la hidroeléctrica de Itaipú. Hasta el momento, no se dio a conocer una agenda oficial detallada.

La visita se realizará en un escenario político marcado por las diferencias dentro del oficialismo colorado, entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana, y dirigentes vinculados al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quienes buscan su reacomodo.

La presencia del alto funcionario estadounidense surge en un momento de tensión interna en el movimiento Honor Colorado.

¿Qué actividades tiene previstas Christopher Landau en Paraguay?

Entre las actividades previstas se sabe de una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes. La visita responde a una invitación cursada en junio pasado por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.

Otro de los puntos de interés será la represa de Itaipú, una infraestructura estratégica para Paraguay y Brasil por su importancia en la generación de energía eléctrica y en la relación bilateral entre ambos países.

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En mayo de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había planteado el potencial de Paraguay para atraer proyectos vinculados con la inteligencia artificial mediante el aprovechamiento de su energía eléctrica. Sin embargo, el uso y la comercialización de la energía de la central binacional también involucran cuestiones técnicas, económicas y acuerdos entre Paraguay y Brasil.

El antecedente de la reunión con Horacio Cartes

La llegada de Landau también se produce después de sus contactos con referentes del oficialismo paraguayo en Estados Unidos.

En noviembre del año pasado, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, informó sobre una reunión con el subsecretario de Estado en la que participaron varios dirigentes cartistas, entre ellos los senadores Antonio Barrios, Natalicio Chase y Patrick Kemper, además del senador liberocartista Dionisio Amarilla.

También estuvieron presentes el entonces embajador paraguayo Gustavo Leite, el ministro Juan Carlos Baruja, actual precandidato presidencial por Honor Colorado y el asesor jurídico del Congreso, Sergio Godoy.

Tras el encuentro, Núñez habló de un “nuevo capítulo” en la relación entre Paraguay y Estados Unidos. Según sus publicaciones, durante la reunión se abordaron asuntos de interés bilateral, incluida la influencia china y la posibilidad de ampliar la cooperación entre ambos países.

Lea más: Cartistas se reúnen con Landau en EE.UU. y Bachi habla de “un nuevo capítulo”

Por su parte, Landau destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y la posibilidad de ampliar las relaciones económicas y comerciales.

En julio pasado, el diplomático también se reunió con Horacio Cartes en Estados Unidos, un antecedente relevante en el contexto de las actuales diferencias dentro del oficialismo colorado.

El diplomático estadounidense vivió en Paraguay entre 1972 y 1977, cuando su padre, George Walter Landau, se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en Asunción. Fue estudiante del Colegio Americano de Asunción.

Por ahora, queda pendiente la publicación de la agenda oficial para conocer con precisión las reuniones previstas y las autoridades que participarán de las actividades del subsecretario de Estado estadounidense.

La sanción de China a Villate

La llegada de Christopher Landau a Paraguay también se producirá días después de que China anunciara sanciones contra el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, por los vínculos de Paraguay con Taiwán. La medida agrega un elemento de tensión al escenario diplomático en el que se desarrollará la visita estadounidense.

El Gobierno paraguayo rechazó las medidas y reafirmó su respaldo a Taiwán, con el que mantiene relaciones diplomáticas. Villate, por su parte, sostuvo que las sanciones responden a los avances de la cooperación tecnológica entre ambos países y aseguró que Paraguay continuará impulsando los proyectos conjuntos.