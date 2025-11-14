Cartistas se reúnen con Landau en EE.UU. y Bachi habla de “un nuevo capítulo”

Los senadores cartistas Basilio “Bachi” Núñez, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Patrick Kemper, junto al liberocartista Dionisio Amarilla, se reunieron en Estados Unidos con Christopher Landau, Subsecretario de Estado de EE.UU. También formaron parte el embajador paraguayo Gustavo Leite, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja y el asesor jurídico del Congreso, Sergio Godoy.

Según el presidente del Congreso, fue una “reunión productiva” en la que discutieron “temas claves para la relación bilateral” entre los que se habría incluido la “influencia china” y cooperaciones a futuro.

Entregamos el informe final de la CBI y recibimos interés y aprecio. ¡Un nuevo capítulo en la relación entre Paraguay y USA!“, escribió el cartista.

Por su parte, Kemper detalló que se dio como regalo una bandera de Estados Unidos hecha de ñandutí, un “gesto recibido con mucho aprecio” y por eso aseguró que se da “un paso importante en la consolidación de la relación entre Paraguay y Estados Unidos”.

Ampliación de lazos económicos

Por su parte, el subsecretario de Estado también compartió un mensaje en redes sociales y mencionó que como parte de la reunión se conversó sobre ampliar lazos económicos y comerciales entre ambos países.

“Paraguay ha sido un amigo incondicional de Estados Unidos en el corazón de Sudamérica, un país que no siempre ha recibido la atención que merece”, publicó.

