Entre bienvenida de Peña en guaraní y pelea en X: Landau arribará mañana para “más que una visita”

“Tereguahê porãite nderógape” (bienvenido a tu casa), respondió el presidente de la República, Santiago Peña, al posteo del subsecretario de Estado de los EE.UU., Christopher Landau, en el que anunciaba parte de los objetivos de su visita que inicia mañana y que en redes sociales aclaró que es más que una “breve visita” y una simple escala antes de Argentina.

“El Paraguay lo recibe con los brazos abiertos. Volverá a encontrar el país donde creció, ahora desarrollándose con fuerza y listo para más inversión, más empleo y una alianza cada vez más sólida con los Estados Unidos. Roha’ãrõma (Te esperamos)”, publicó en X el presidente Peña, cuyo guaraní es tan poco habitual como el de Landau, que ayer también respondió en nuestro idioma a varios internautas.

El comentario de Peña se dio en respuesta a un posteo previo de Landau, donde recordaba su pasado en nuestro país, donde creció debido a que su padre, George Landau, fue embajador de EE.UU. en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Estoy emocionado de dirigirme a Paraguay y Argentina la próxima semana para sostener discusiones con líderes políticos, de seguridad y económicos sobre oportunidades para profundizar la cooperación entre nuestros países. En particular, discutiremos con empresas e inversores estadounidenses cómo nuestro capital y conocimientos pueden fomentar la prosperidad económica para ellos y para nosotros”, señala Landau en parte de su posteo sobre el fin de su visita.

También enfatizó el aspecto personal, recordando su pasado, “ya que crecí en Paraguay y asistí a la American School of Asunción durante 5 años (1972-77) como hijo del Embajador de EE.UU”.

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Ya fuera de protocolo, ayer se pasó respondiendo a publicaciones en X, en parte molesto porque se calificara su visita a Paraguay como una simple “escala” antes de Argentina.

“No sé como se le ocurre describir mi próximo viaje al Paraguay como “una breve escala” en un “viaje a Buenos Aires”. Al contrario, estaré en el Paraguay TRES DÍAS y solamente DOS DÍAS en la Argentina. Una visita de tres días, incluyendo reuniones en el interior además de Asunción, no es de ninguna manera “una breve escala”, respondió.

Incluso, ante afirmaciones de un usuario que afirma que había quienes simplemente quieren poner el palo a la rueda, este respondió “Aikuaa. Oparupiete oĩ umi idiota (Yo sé, en todos lados están esos idiotas).