EE.UU.: Peña recibe mañana a Landau para hablar de comercio y seguridad

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos de América, Christopher Landau, visitará este lunes al presidente Santiago Peña, en el marco de una gira que incluye Buenos Aires (Argentina) del 19 al 26 de octubre. El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, acompañará al vicesecretario Landau, informó el Departamento de Estado y replicado por la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.

En Asunción, el número dos del Departamento de Estado encabezará una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión en Paraguay.

La Presidencia de la República confirmó que Santiago Peña recibirá este lunes a Landau, en una reunión prevista en el Palacio de López.

El vicesecretario Landau, además, se reunirá asimismo con altos funcionarios del Gobierno paraguayo para “reafirmar la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay”. “Analizarán formas de ampliar el comercio y la inversión, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional”, indica el reporte oficial.

Agrega que el viaje del vicesecretario refleja el compromiso de la Administración de Donald Trump “con un Hemisferio Occidental seguro y próspero”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes último, el presidente Santiago Peña confirmó la visita de Landau y negó toda relación de este encuentro con la situación política interna en el Partido Colorado. “Son especulaciones”, dijo.

Lea más: Peña y Landau hablan sobre colaboración de EE.UU. y Paraguay en seguridad y comercio

Otro de los motivos de la visita será la profundización de la seguridad regional. Las delegaciones de ambos países analizarán estrategias para combatir la delincuencia transnacional, fortalecer las capacidades operativas en materia de inteligencia y control, y consolidar la cooperación institucional frente al crimen organizado.

El diplomático norteamericano es hijo del exembajador estadounidense en Paraguay, George Landau cuya misión se desarrolló en la década de 1970 (dictadura de Alfredo Stroessner) y quien fue firmante de unos de los primeros tratados de extradición entre Estados Unidos y Paraguay.

Peña promulgó ley Sofa en Chile

En marzo de este año, el presidente Santiago Peña firmó el acuerdo SOFA junto al secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau. El encuentro entre ambos fue en Chile.

Durante su visita a Chile para la toma de juramento al nuevo presidente de ese país, José Antonio Kast, el presidente Santiago Peña mantuvo una reunión con el Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau.

Según el equipo de comunicación de la presidencia, Peña firmó el acuerdo militar con los Estados Unidos sobre el Estatutos de la Fuerza -SOFA- como parte del encuentro.

Informaron aquella vez que se trataba de un acuerdo internacional que establece un marco jurídico para “facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa”.