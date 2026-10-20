Caapucú: ¿Habrá fiesta de Halloween este año?

Si bien las fiestas de Halloween no son muy comunes en nuestro país, pero pese a eso en Caapucú desde el año pasado el polémico intendente Gustavo Penayo (ANR) prohíbe toda actividad que tenga que ver con la fiesta pagana violando incluso artículos constitucionales con total impunidad.

Y este 2026 lo volverá a hacer debido a que nadie lo sancionó el año pasado, e incluso la mayoría colorada de la Junta Municipal de Caapucú lo defendió.

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“La celebración denominada ‘Halloween’, en su versión moderna, introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición, contrarias a la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud, así como a la identidad cristiana del distrito”, reza el argumento de la resolución firmada por Gustavo Penayo.

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En la resolución se prohíben las fiestas en espacios públicos y también en los espacios privados, violando la libertad de los ciudadanos de realizar actividades en sus residencias o en centros sociales.

Asimismo, se dispone que la Policía Municipal de Caapucú, “en coordinación con la Comisaría local”, realizará “tareas de control preventivo” el 30 y el 31 de octubre para garantizar el cumplimiento de la resolución.