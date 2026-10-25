Este es el mensaje de Marito a María Corina en su vuelta a Venezuela

El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, reaccionó al esperado retorno público de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. A través de sus canales oficiales, el exmandatario paraguayo envió un mensaje de respaldo a la referente de la oposición en el país caribeño, y remarcó que su figura representa el motor que necesita el pueblo venezolano para conquistar la democracia a través de comicios limpios y transparentes.

“Un verdadero líder siembra esperanza, emoción y alegría en una nación. ¡Felicidades, pueblo de Venezuela! Este retorno de María Corina Machado será el motor para unas elecciones próximas y transparentes. Venezuela se lo merece”, expresó el expresidente paraguayo.

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Las declaraciones de Abdo Benítez se dan en consonancia con la postura de la diplomacia paraguaya y de diversos sectores democráticos del continente, que ven con profunda atención la crisis política y social que arrastra Venezuela desde hace varios años bajo el régimen de Nicolás Maduro, quien ya se encuentra preso en Estados Unidos.

Aparición multitudinaria de María Corina

La reaparición de María Corina Machado se concretó en la mañana de este domingo en el estado Lara, ubicado en el noroeste venezolano. La líder del movimiento Vente Venezuela (VV) acudió a una misa en el icónico pueblo de Santa Rosa, donde fue recibida entre aplausos, lágrimas y abrazos por cientos de feligreses y militantes que colmaron el templo católico.

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Las imágenes difundidas por su equipo de prensa mostraron a la dirigente en una plaza del pueblo, saludando a las familias que se acercaban para expresarle su apoyo en medio de un fuerte resguardo ciudadano y en una atmósfera de profunda fe religiosa.

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Este retorno a las calles resulta de enorme significación política, considerando la constante persecución judicial, las inhabilitaciones administrativas y los riesgos de detención que pesan sobre las principales figuras de la oposición venezolana.