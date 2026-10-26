Peña confirma que se reunió con el director de la CIA en Washington

En el marco de su visita a los Estados Unidos la semana pasada, el presidente Santiago Peña se reunió en Washington con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estadounidense, John Ratcliffe.

Este lunes, el presidente Peña publicó en redes sociales un mensaje en el que no entró en detalles sobre lo que discutió con el jefe de la CIA, pero enmarcó la reunión en la agenda de colaboración entre Paraguay y Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

“Un país que quiere crecer necesita, antes que nada, estar seguro. No hay inversión, no hay empleo ni hay futuro sin seguridad. Por eso la inteligencia tiene un papel decisivo. Tiene muchas dimensiones, pero en todas cumple la misma función: anticiparse, proteger y darle solidez a cada programa que impulsamos dentro del país y junto a la región”, reza parte del mensaje del mandatario paraguayo.

“El crimen organizado y el narcotráfico no conocen fronteras, y ningún país puede enfrentarlos solo. Por eso el Paraguay trabaja de la mano de quienes comparten nuestros valores: la libertad, la democracia y el respeto a la ley. Y por eso cumplimos lo que prometemos”, agrega.

Paraguay “elige a sus amigos con libertad”

El presidente Peña hizo también una ambigua referencia a “quienes creen que la presión puede torcer el rumbo de un país” y agregó que “Paraguay es soberano, elige a sus amigos con libertad y no cambia sus convicciones por presiones de nadie”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña se reune con secretario del Tesoro de Estados Unidos: de esto hablaron

“Vamos a seguir fortaleciendo la cooperación internacional, fieles a nuestros aliados y firmes en lo que más importa: proteger a cada familia paraguaya”, concluye la publicación del presidente.

Peña también se reunió con el secretario del Tesoro de EE.UU.

En una visita a Estados Unidos cuya agenda se manejó con hermetismo, el presidente Peña se reunió también con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con quien el mandatario dijo haber conversado “sobre proyectos de cooperación económica y financiera, impulsados por un interés creciente de empresas estadounidenses en invertir en el Paraguay en tecnología, logística, manufactura, comercio y minería”.