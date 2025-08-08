Embajada del Reino de Marruecos celebró el Día del Trono

La celebración del Trono en el Reino de Marruecos es una fiesta nacional marcada cada 30 de julio, dedicado a la adhesión del Rey al trono. Su Majestad, el actual Rey Mohammed VI sucedió a su padre Hassan II el 30 de julio de 1999. Para conmemorar el Día del Trono, Badreddine De Abdelmoumni, embajador del de Marruecos en Paraguay, organizó una elegante recepción que reunió a diplomáticos, miembros de la comunidad marroquí e invitados especiales.