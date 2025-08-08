Sociales

Embajada del Reino de Marruecos celebró el Día del Trono

La celebración del Trono en el Reino de Marruecos es una fiesta nacional marcada cada 30 de julio, dedicado a la adhesión del Rey al trono. Su Majestad, el actual Rey Mohammed VI sucedió a su padre Hassan II el 30 de julio de 1999. Para conmemorar el Día del Trono, Badreddine De Abdelmoumni, embajador del de Marruecos en Paraguay, organizó una elegante recepción que reunió a diplomáticos, miembros de la comunidad marroquí e invitados especiales.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 01:00
Badreddine De Abdelmoumni, embajador del Reino de Marruecos en Paraguay junto con Julio César Arriola.
Badreddine De Abdelmoumni, embajador del Reino de Marruecos en Paraguay junto con Julio César Arriola.FERNANDO ROMERO 30-07-25 SOCIALE
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia, Walter Ismachowiez, César Diesel y Pablo Livieres.
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia, Walter Ismachowiez, César Diesel y Pablo Livieres.
Francisco Benavente, Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay y Santiago Ruiz, embajador de Ecuador.
Francisco Benavente, Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay y Santiago Ruiz, embajador de Ecuador.
Linda Taiyen, vicecónsul honoraria de España junto con Víctor Verdún, viceministro de Relaciones Exteriores.
Linda Taiyen, vicecónsul honoraria de España junto con Víctor Verdún, viceministro de Relaciones Exteriores.
Rosa Ismachowiez, Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia, Danielle Dunne, embajadora del Reino Unido y Jeison Granados, embajador de Costa Rica.
Rosa Ismachowiez, Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia, Danielle Dunne, embajadora del Reino Unido y Jeison Granados, embajador de Costa Rica.
Édgar Ynsfrán junto con Ruth Varzán.
Édgar Ynsfrán junto con Ruth Varzán.
Yavuz Kül, embajador de Türkiye, junto a su esposa Hülga Kül, Salman Al-Khulaifi, encargado de Negocios de Qatar y Hassan Hijazi, embajador de Libano.
Yavuz Kül, embajador de Türkiye, junto a su esposa Hülga Kül, Salman Al-Khulaifi, encargado de Negocios de Qatar y Hassan Hijazi, embajador de Libano.
Juan Manuel Nungaray, embajador de México, Julio Castaños, embajador de República Dominicana, María Antonia Masana, embajadora de Perú, Rufino Pasquito Tarumbara, embajador de Bolivia y Pablo Santino Martínez, representante de la OEA.
Juan Manuel Nungaray, embajador de México, Julio Castaños, embajador de República Dominicana, María Antonia Masana, embajadora de Perú, Rufino Pasquito Tarumbara, embajador de Bolivia y Pablo Santino Martínez, representante de la OEA.
Alda Cardozo y Viviana Campos.
Alda Cardozo y Viviana Campos.
Fabiola Recalde, Adriana de Cabello y Carola de Castaños.
Fabiola Recalde, Adriana de Cabello y Carola de Castaños.
Óscar Pereira y Joaquín Pereira.
Óscar Pereira y Joaquín Pereira.

Enlace copiado