Programas Becas Hayes de inglés, celebró dos décadas

Las Becas Hayes de inglés, es un programa que ha transformado vidas y fortalecido los lazos entre el Paraguay y Estados Unidos, desde su inicio en 2006. Para celebrar dos décadas de este programa que brinda oportunidades a jóvenes paraguayos con recursos financieros limitados, la Fundación AmCham y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ofreció un brindis, en donde el embajador de EE. UU en Paraguay, James Cason (2005-2008) y los exbecarios Hayes, fueron los invitados especiales.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 01:00
El embajador de EE. UU, James Cason con un grupo de exbecarios Hayes.
Peter Hansen, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) y Mark Shakespeare
Carson Villalba, Mónica Thompson, Leanne Cannon y Thomas Field.
Agustín Magallanes, Roberto Urbieta y Daniel Parodi.
Mario Méndez, Andrea Huther y Pedro Céspedes.
Ana Torres, Adriana López, Carolina Insfrán y Perla Alderete.
Estefanía Elicetche, Sheila Abed y Carlos Zuccolillo.
Guadalupe Giménez y Leticia Ocampos.
