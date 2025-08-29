Programas Becas Hayes de inglés, celebró dos décadas

Las Becas Hayes de inglés, es un programa que ha transformado vidas y fortalecido los lazos entre el Paraguay y Estados Unidos, desde su inicio en 2006. Para celebrar dos décadas de este programa que brinda oportunidades a jóvenes paraguayos con recursos financieros limitados, la Fundación AmCham y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ofreció un brindis, en donde el embajador de EE. UU en Paraguay, James Cason (2005-2008) y los exbecarios Hayes, fueron los invitados especiales.