Nueva sede de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya

Un nuevo hito para la comunidad empresarial ítalo-paraguaya se dio con la inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya, ubicada en el Edificio Estudio Beconi II.

20 de octubre de 2025 - 18:08
El Dr. Fernando Beconi ofreció las palabras de apertura donde presentó su ponencia sobre el tema “Acuerdo UE–Mercosur: Desafíos y oportunidades”.
El evento congregó a destacados representantes del ámbito diplomático, empresarial y académico, en una velada que combinó institucionalidad, análisis económico y un espacio de integración cultural. Fueron anfitriones el embajador de Italia en Paraguay, Marcello Fondi, y el presidente de la Cámara, Dr. Fernando Beconi, quienes dieron la bienvenida a los invitados con un mensaje cargado de visión y compromiso.

Francesca Audino y Darío Biagi.
Luis Fracchia y Marco Dalla Fontana.
Giuseppe Orlando, Luis Evaly, Nanina Galluppi de Evaly y Gisella Di Modica.
Manuel Alejandro Céspedes, Giuseppe Orlando, Fernando Beconi, Pedro Céspedes y José Zanotti Cavazzoni.
Marcello Fondi, embajador de Italia en Paraguay.
Darío Miccoli, Rodolfo Ricciardi, Fernando Beconi y Massimo Bortoletto.
