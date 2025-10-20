Nueva sede de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya

El evento congregó a destacados representantes del ámbito diplomático, empresarial y académico, en una velada que combinó institucionalidad, análisis económico y un espacio de integración cultural. Fueron anfitriones el embajador de Italia en Paraguay, Marcello Fondi, y el presidente de la Cámara, Dr. Fernando Beconi, quienes dieron la bienvenida a los invitados con un mensaje cargado de visión y compromiso.