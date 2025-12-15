Sociales
15 de diciembre de 2025 - 21:17

Bristol celebró el cierre del año con una noche a puro rock

Nery Giménez, presidente de Bristol, y Eduardo Giménez, director ejecutivo.
Nery Giménez, presidente de Bristol, y Eduardo Giménez, director ejecutivo. Pedro Gonzalez

Entre música, energía y un gran clima de camaradería, Bristol reunió a sus colaboradores y directivos en Paulista Grill para celebrar el fin de año. Con una temática rockera, la marca vivió una noche distendida y especial, pensada para compartir, agradecer y celebrar el trabajo en equipo que marcó el 2025.

Por ABC Color
cobertura sociales,Bristol hoy 13 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Fernando Vangioni, director Recursos Humanos; Rodrigo Maldonado, director de Operaciones y Estrategias; Rocío Paredes, directora financiera, e Ignacio Soto, director comercial.
Rubén Cabrera, Eduardo Hamuy, Diana Vera, Vicente Godoy y Laura Sanabria.
Rubén Cabrera, Eduardo Hamuy, Diana Vera, Vicente Godoy y Laura Sanabria.
Gabriel Ruiz, Andrea Dávalos, José Pereira, Gildo Cáceres y Walter Garciotto.
Gabriel Ruiz, Andrea Dávalos, José Pereira, Gildo Cáceres y Walter Garciotto.
Randolf Aguilera, Carla Romanach y Miguel Vera.
Randolf Aguilera, Carla Romanach y Miguel Vera.
Tania Backer, Edith Mora y Sonia Sanchiz.
Tania Backer, Edith Mora y Sonia Sanchiz.