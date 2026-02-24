Lujo y acción en el set de “Golpe“

La megaproducción internacional Golpe, dirigida por Nicolás García Hume y Romina Tamburello, marcó un hito al iniciar su segunda fase de rodaje. Para celebrar este avance, el elenco disfrutó de una exclusiva fiesta en Slot del shopping delSol, que estuvo a la altura de la opulencia que retrata el film. La cinta, que explora los excesos y la vida de la élite militar paraguaya, integra talento de Paraguay, Argentina y Brasil.