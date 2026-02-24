Sociales
24 de febrero de 2026 - 01:00

Lujo y acción en el set de “Golpe“

Romina Tamburello, Nico García Huma y Brenda Villoslada.
Romina Tamburello, Nico García Huma y Brenda Villoslada.

La megaproducción internacional Golpe, dirigida por Nicolás García Hume y Romina Tamburello, marcó un hito al iniciar su segunda fase de rodaje. Para celebrar este avance, el elenco disfrutó de una exclusiva fiesta en Slot del shopping delSol, que estuvo a la altura de la opulencia que retrata el film. La cinta, que explora los excesos y la vida de la élite militar paraguaya, integra talento de Paraguay, Argentina y Brasil.

Por ABC Color
Antes de la exclusiva fiesta, se realizó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la película.
Antes de la exclusiva fiesta, se realizó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la película.
Julieta Pavic y Jazmín Benítez.
Julieta Pavic y Jazmín Benítez.
Martín Slipak y Camila Ortiz.
Martín Slipak y Camila Ortiz.
Chiche Corte y Gus Mancuello.
Chiche Corte y Gus Mancuello.
Amparo Velázquez, Belu Careaga y Ana Celina.
Amparo Velázquez, Belu Careaga y Ana Celina.
Alex Almirall y Alejandro Rebull.
Alex Almirall y Alejandro Rebull.
Nati Ramírez y Taina Lipinski.
Nati Ramírez y Taina Lipinski.
Miguel Corrales y Alejandra García.
Miguel Corrales y Alejandra García.