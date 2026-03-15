Encuentro de líderes de Banco GNB reunió al empresariado local

Más de 250 empresarios, ejecutivos y referentes del ámbito corporativo se dieron cita en el Club Centenario para participar del Encuentro de Líderes 2026 organizado por Banco GNB Paraguay. Además, durante el almuerzo, la entidad presentó oficialmente a Lilian Villalba como su nueva gerente general. La jornada combinó networking, reflexión económica y anuncios institucionales en un ambiente distendido entre líderes del sector empresarial.