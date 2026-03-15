Sociales
15 de marzo de 2026 - 01:00

Encuentro de líderes de Banco GNB reunió al empresariado local

Lilian Villalba y Osvaldo Serafini.
Lilian Villalba y Osvaldo Serafini.ARCENIO ACUÑA

Más de 250 empresarios, ejecutivos y referentes del ámbito corporativo se dieron cita en el Club Centenario para participar del Encuentro de Líderes 2026 organizado por Banco GNB Paraguay. Además, durante el almuerzo, la entidad presentó oficialmente a Lilian Villalba como su nueva gerente general. La jornada combinó networking, reflexión económica y anuncios institucionales en un ambiente distendido entre líderes del sector empresarial.

Por ABC Color
Renato y David Prono.
Renato y David Prono.
María Cazaña, Denis Rodríguez y Liz Bastos.
María Cazaña, Denis Rodríguez y Liz Bastos.
Martín y Ramiro Maluff.
Martín y Ramiro Maluff.
Miguel Carrizosa y Marité Rassmussen.
Miguel Carrizosa y Marité Rassmussen.
Manuel Callizo Pecci y Enrique Peroni.
Manuel Callizo Pecci y Enrique Peroni.
Alberto Soljancic, Manuel Ferreira y Nicolás González Oddone.
Alberto Soljancic, Manuel Ferreira y Nicolás González Oddone.
Jorge Cáceres y Ernesto Figueredo.
Jorge Cáceres y Ernesto Figueredo.
Norman Kaddatz, Mariam Alfonso, Jazmín Pazos, Carlos Arias y Claudio Caballero.
Norman Kaddatz, Mariam Alfonso, Jazmín Pazos, Carlos Arias y Claudio Caballero.