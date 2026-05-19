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19 de mayo de 2026 a la - 13:50

Día de la Madre en el CIT

Mujer en vestido marrón y chal, hombre en chaqueta clara, mujer en blusa blanca y niño con camiseta blanca sonríen ante un letrero 'MOM'.
Montserrat Fernández, Joel Fernández, Carolina Molinas y Joel Fernández (h)Gentileza

El Club Internacional de Tenis (CIT) rindió un emotivo homenaje a las madres en su día con una sofisticada celebración familiar. El evento contó con un exclusivo almuerzo en un entorno delicadamente decorado y con muchos obsequios especiales para la reina de la casa. La velada estuvo amenizada por la música en vivo de Harlem Jazz y The Classics, creando el marco perfecto para capturar fotos inolvidables junto al pilar del hogar.

Por Nadia Cano
Dos hombres y dos mujeres sonríen en evento del Día de la Madre, rodeados de decoración colorida y recipientes en la estantería.
Elias Rivas, Alejandra Franco, Carolina Molinas y Joel Fernández.
Cuatro personas sonrientes, dos hombres con camisetas claras y dos mujeres en conjunto rojo y blusa negra, frente a decoraciones de globos pastel.
Facundo Mosqueira, Pablo Mosqueira, Paola Perrier y Magali Mosqueira.
Dos mujeres sonrientes, una en vestido blanco con lunares, otra en vestido floral negro, entre globos en un jardín al aire libre.
Nathy Núñez y Adriana Ávila.
Joven con chaqueta negra y falda, mujer con chaqueta de botones dorados y joven en suéter negro sonríen ante fondo de globos.
Samira Alvarenga, Fátima Laurent y Said Alvarenga.
Cuatro mujeres sonríen, vistiendo blusas elegantes blancas y negras, en un entorno festivo decorado con globos de colores suaves.
María José, Maria Liz, María Belén y María Natalia Sosa.
Hombre en blazer claro y mujer en blusa de mármol posan sonrientes con globos de colores de fondo.
Joel Fernández y Carolina Molinas.