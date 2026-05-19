Día de la Madre en el CIT

El Club Internacional de Tenis (CIT) rindió un emotivo homenaje a las madres en su día con una sofisticada celebración familiar. El evento contó con un exclusivo almuerzo en un entorno delicadamente decorado y con muchos obsequios especiales para la reina de la casa. La velada estuvo amenizada por la música en vivo de Harlem Jazz y The Classics, creando el marco perfecto para capturar fotos inolvidables junto al pilar del hogar.