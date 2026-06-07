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07 de junio de 2026 a la - 01:00

Motorola redefine el estilo tecnológico en Paraguay

Hombre con traje azul, mujer con cabello rizado en atuendo claro y otro hombre en blazer oscuro, posando con sonrisas frente a un logotipo de Motorola.
Pablo Brancone, gerente de productos de Motorola Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; Valeria Fernández , directora de Marketing de Motorola Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile junto con José Medina Walker, gerente regional de Uruguay, Paraguay y Bolivia.silvio rojas

Motorola eleva la vara de la innovación en Paraguay con el desembarco de su renovado ecosistema móvil, donde la sofisticación técnica se fusiona con la vanguardia estética. Bajo el concepto Premium by Design, la marca presentó una ambiciosa colección en un exclusivo evento realizado en Factoria Hotel. De la presentación, participaron especialistas del sector e invitados especiales.

Por Nadia Cano
Dos teléfonos Motorola con múltiples cámaras en base de césped, junto a la copa de la FIFA, en un ambiente tecnológico y promocional.
Mororola es el smartphone oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Cuatro hombres sonrientes en camisas y chaquetas, posan juntos en un ambiente iluminado con plantas como decoración.
Arnaldo Cáceres, Óscar Garcete, Erick Rothkegel y Manuel Escobar.
Dos hombres sonríen, uno viste camisa blanca con saco oscuro y el otro camiseta blanca bajo chaqueta de cuero negra en ambiente moderno.
Joel Ferreira y Emiliano Fiorillo.
Tres hombres sonrientes: uno en blazer negro y camisa azul, otro con camisa clara y el tercero en camiseta blanca bajo chaqueta negra.
Juan Manuel Sosa, Simón Kisner y Juan Ayala.
Dos mujeres sonrientes, una con vestido verde y otra con blusa cebra, en un ambiente iluminado con luces cálidas.
Viviana Aguilera e Isabel Falcón.