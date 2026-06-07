Motorola redefine el estilo tecnológico en Paraguay

Motorola eleva la vara de la innovación en Paraguay con el desembarco de su renovado ecosistema móvil, donde la sofisticación técnica se fusiona con la vanguardia estética. Bajo el concepto Premium by Design, la marca presentó una ambiciosa colección en un exclusivo evento realizado en Factoria Hotel. De la presentación, participaron especialistas del sector e invitados especiales.