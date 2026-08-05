Presentaron “Aurora”, para visibilizar el calvario del matrimonio infantil

Plan International Paraguay y TIA Maneglia Schémbori presentaron la obra teatral Aurora, una conmovedora pieza inspirada en el testimonio real de una adolescente forzada a una unión temprana. La puesta en escena visibilizó el calvario de cientos de niñas en el país, donde esta problemática continúa profundamente naturalizada y vinculada al embarazo adolescente. Bajo la dirección de Rodrigo Pastore y un destacado elenco, el evento congregó a autoridades y referentes sociales para interpelar sobre los vacíos legales vigentes. La obra expuso un relato de resistencia y esperanza, reflexionando sobre la urgencia de garantizar los derechos de la infancia.