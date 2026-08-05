Sociales
05 de agosto de 2026 a la - 01:00

Presentaron “Aurora”, para visibilizar el calvario del matrimonio infantil

Presentaron "Aurora", para visibilizar el calvario del matrimonio infantil
Juan Carlos Maneglia, Noelia Recarte, Tana Schémbori y Gustavo Benítez.Pedro Gonzalez

Plan International Paraguay y TIA Maneglia Schémbori presentaron la obra teatral Aurora, una conmovedora pieza inspirada en el testimonio real de una adolescente forzada a una unión temprana. La puesta en escena visibilizó el calvario de cientos de niñas en el país, donde esta problemática continúa profundamente naturalizada y vinculada al embarazo adolescente. Bajo la dirección de Rodrigo Pastore y un destacado elenco, el evento congregó a autoridades y referentes sociales para interpelar sobre los vacíos legales vigentes. La obra expuso un relato de resistencia y esperanza, reflexionando sobre la urgencia de garantizar los derechos de la infancia.

Por Nadia Cano
Presentaron "Aurora", para visibilizar el calvario del matrimonio infantil
Norma Acosta, Pilar Rodríguez, Marta Jover y Ana María Rodríguez.
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María Concepción Gómez y Alicia Alvarez Alvarenga.
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Beatriz Insaurralde, Luz Yuruhan y Mauricio Ferreira.
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Shirley Valiente y Nancy Saldívar.
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Sabrina Ibañez, Ricardo Ávalos y Natalia Céspedes.
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Ornella Facciuto, Noelia Ibarrola y Bautista Insfrán.
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Camila Bergonzi y Paz González.