Video: el tierno oso melero que se viralizó en redes

Pocas son las veces que una persona tiene la suerte de toparse con animales silvestres como el oso melero durante un viaje por el interior del país. La usuaria de TikTok, identificada como Lourdes Duarte, fue una de las afortunadas personas, pues se topó con un oso melero, también conocido como “kaguaré”, durante un recorrido en la localidad de Concepción.

El oso intentó correr de ella, pues tienen a ser animales poco sociables. Cuando la alcanzó, adoptó su conocida posición de “defensa”, que muchos describieron como un “si no me muevo, no me ven”. Cada vez que intentaba volver a correr, la joven se movía y él volvía a adoptar la posición de defensa.

El kaguaré (Tamandua tetradactyla) se alimenta de hormigas, termitas y miel de abeja, por lo que es conocido como oso melero. Generalmente, son de hábitos nocturnos y solitarios.

Se lo encuentra en una gran variedad de ambientes, desde selvas y bosques tropicales y subtropicales hasta montes y sabanas relativamente abiertas. Construyen sus nidos en los árboles frondosos, pues son muy hábiles para trepar.

