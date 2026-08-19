Video: profe convirtió los dibujos de sus alumnos en muñecos de crochet y esta fue la reacción

Hay gestos que quedan marcados para siempre en la infancia, y el de la profe Claudia Acosta es de esos que te llenan el corazón. En el Colegio Sagrados Corazones de Presidente Franco, Alto Paraná, los chicos de 3er Grado A (Turno Mañana) vivieron un Día del Niño inolvidable.

La profe, que además de enseñar llena el mundo de color con su emprendimiento de amigurumis y manualidades a crochet, decidió transformar el cariño de sus alumnos en un recuerdo eterno.

Tomó los dibujitos que ellos le habían regalado con tanto amor para el Día del Maestro y, con infinita paciencia y dedicación, tejió cada trazo para convertirlos en muñecos de hilo. Cada regalo venía acompañado de una dedicatoria repleta de ternura, donde les expresaba lo profundo de su cariño.

“A cada alumno que pasó por mis manos, los tengo guardados en mi corazón. Les quiero como si fueran míos, míos, míos…”, compartió emocionada en sus redes.

El momento mágico quedó registrado gracias a su hija, Katherine Acosta, quien publicó un video en TikTok que no tardó en hacerse viral.

En las imágenes se ve el amoroso proceso de preparación y las caritas de pura ilusión de los pequeños al ver sus propios dibujos transformados en abrazos de hilo. Un mimo al alma que demuestra que ser docente es, ante todo, enseñar con el corazón.

Porque al final, de eso se trata la enseñanza más pura: de tejer lazos invisibles que abrigan para toda la vida y de recordarles a los más pequeños que sus sueños y creaciones son un tesoro inestimable para quienes los guían.