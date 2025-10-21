Detienen en norte de México a operador de organización dedicada al secuestro y homicidio

Ciudad de México, 21 oct (EFE).- Agentes de seguridad detuvieron este martes en Sonora, norte de México, a Francisco 'N', presunto integrante de una organización delictiva dedicada a delitos como la privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y de personas hacia EE.UU., así como agresiones y homicidios de grupos rivales.