Hallan los cuerpos de siete hermanos asesinados y del padre que se suicidó en Libia

Trípoli, 22 oct (EFE).- La Dirección de Seguridad de la ciudad libia de Bengasi, en el este del país, informó este miércoles del hallazgo de los cadáveres de siete hermanos de entre 5 a 13 años dentro de un vehículo, además del cuerpo sin vida de su padre que presuntamente se suicidó después de asesinarlos.