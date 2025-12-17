Iniciativa Pax Silica buscará garantizar semiconductores y minerales en carrera por la IA

EE.UU. anunció el pasado jueves este pacto, en el que participan Japón, Corea del Sur, Australia o Singapur, entre otros, para impulsar el potencial económico de la IA así como "proteger y compartir recursos estratégicos" como silicio, minerales y energía.

El funcionario afirmó en una rueda de prensa virtual que el objetivo es "fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro de semiconductores y silicio", esenciales para la IA, lo cual, dijo, constituye "un prerrequisito para la seguridad y prosperidad nacional" de los países involucrados.

Además, busca unir a los países participantes para "proteger activos estratégicos, fomentar ecosistemas tecnológicos confiables y reducir dependencias coercitivas".

Según el funcionario, Pax Silica se diferencia de otras iniciativas de minerales críticos, como la Mineral Security Partnership de la administración de Joe Biden, en que "no se centra en los compradores sino en los proveedores".

"Esto permite mantener comunicación directa con las empresas responsables de operar la cadena de suministro global y facilita compartir información, algo clave para prevenir interrupciones y crear un ecosistema robusto, competitivo y confiable", dijo.

Asimismo, detalló que el plan busca también "rebalanzar el comercio, fortaleciendo relaciones comerciales a largo plazo con socios clave", así como "estabilizar zonas de conflicto, desde el África subsahariana hasta Oriente Medio y Europa del Este, mediante soluciones económicas innovadoras que fomenten la paz y reduzcan la volatilidad global".

Sobre China, Helberg explicó que la política estadounidense busca ganar la carrera de la IA basándose en "mantener la mejor innovación" y "lograr la mayor difusión tecnológica posible".

En ese sentido, reconoció que "la difusión puede generar más competencia en innovación", pero subrayó que EE.UU. está "equilibrando cuidadosamente los intereses estratégicos al permitir exportaciones de chips avanzados a China", mientras se revisan licencias de exportación de cada envío de chips a ese país.

Sobre los socios de Pax Silica, Helberg destacó que Japón es un aliado central gracias a su ecosistema tecnológico, incluyendo semiconductores y robótica, mientras que sobre Corea del Sur mencionó que el diálogo se centra en energía.

Asimismo, Helberg explicó que la contribución de Taiwán es "invaluable" en materia de manufactura avanzada y semiconductores.

Además de Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur, Pax Silica cuenta también con la participación de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Reino Unido como países firmantes, mientras que Canadá y la Unión Europea participan como observadores.

Helberg destacó que aunque India no fue incluida inicialmente, EE.UU. mantiene "conversaciones activas" con ese país para "explorar formas de profundizar la colaboración en seguridad económica y tecnológica".

Lo mismo ocurre con Argentina, con quien EE.UU. busca "expandir la colaboración en minerales críticos" mediante cooperación bilateral, según el funcionario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló la semana pasada que no haber lanzado esta iniciativa "hubiera sido un gran regalo para muchos países, pero para China en particular".

Pekín ha asumido rápidamente una posición dominante en la carrera por los recursos esenciales para la IA y otras tecnologías avanzadas, y extrae alrededor del 70 % de las principales tierras raras, materiales fundamentales para semiconductores, baterías y componentes electrónicos críticos, lo que ha otorgado al país asiático una influencia estratégica sobre la cadena de suministro global.