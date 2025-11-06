El CEO de Nvidia reveló qué país ganará la carrera de la inteligencia artificial

Jensen Huang advirtió que China va a ganar “la carrera” por desarrollar una inteligencia artificial (IA) de próxima generación, y pidió a Washington que acelere sus esfuerzos.

El jefe del gigante estadounidense de los semiconductores declaró al diario Financial Times que las subvenciones energéticas concedidas por Pekín están impulsando las capacidades chinas en el sector de los chips avanzados utilizados para alimentar la IA.

“China va a ganar la carrera de la IA”, afirmó el ejecutivo en un evento en Londres, según citó el periódico británico.

Nanosegundo de distancia

“Como he dicho desde hace tiempo, China está nanosegundos por detrás de Estados Unidos en IA”, añadió en una declaración publicada en la red social X por Nvidia.

“Es vital que Estados Unidos gane adelantándose y atrayendo desarrolladores de todo el mundo” .

La empresa californiana se convirtió la semana pasada en la primera del mundo valorada en 5 billones de dólares. Sin embargo, desde entonces su capitalización bursátil ha retrocedido hasta situarse en torno a los 4,7 billones.

Chips de alta gama

Los chips de gama alta de Nvidia, utilizados para entrenar y alimentar sistemas de IA generativa, no se venden actualmente en China debido a las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos y a las prohibiciones impuestas por Pekín.

A principios de esta semana, la Casa Blanca afirmó que seguía sin estar interesada en permitir que la empresa venda su avanzado modelo de chip Blackwell en China.

Estados Unidos ha alegado el riesgo de dar a China una ventaja militar como motivo para el bloqueo.

Reiterados pedidos

Huang ha solicitado repetidamente a Washington que relaje sus restricciones a las exportaciones de chips de Nvidia, al afirmar que esta política solo ayudará al gigante asiático a avanzar en su propia tecnología.

El empresario también criticó el miércoles en el Financial Times las nuevas normas sobre IA introducidas por varios estados estadounidenses, comparándolas con China, donde el Estado subvenciona la electricidad para alimentar esta tecnología.