Marruecos, España y Alemania revisan en Rabat su seguridad deportiva y antiterrorista

Según un comunicado de la Dirección General de la Seguridad Nacional (policía) y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (inteligencia) marroquíes, esta reunión de los jefes de la policía de Marruecos, España y Alemania -Abdellatif Hammouchi, Francisco Pardo Piqueras y Dieter Romann, respectivamente- consolida las cumbres periódicas iniciadas en Madrid en enero de 2025.

La nota añade que el encuentro evaluó el impacto de la inestabilidad en el Sahel sobre las redes terroristas en el espacio euromediterráneo y subrayó la necesidad de mantener "altos niveles de coordinación" en la lucha antiterrorista, junto con la inmigración irregular, el narcotráfico y la ciberdelincuencia.

Los responsables acordaron ampliar la cooperación a "horizontes avanzados" y explorar la integración operativa para grandes eventos deportivos como el Mundial 2030, coorganizado por Marruecos, España y Portugal.

Las delegaciones española y alemana, de visita oficial en Marruecos entre el 7 y el 9 de este mes, inspeccionaron los protocolos de seguridad del complejo Príncipe Moulay Abdallah de Rabat con vistas a la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025, que se celebra actualmente en el país magrebí.

Asimismo, observaron las tecnologías digitales empleadas por los servicios de seguridad de Marruecos, el despliegue de fuerzas y la gestión de los aficionados y visitaron el Centro de Cooperación de Seguridad Africana, creado con motivo de este evento continental.

El comunicado subraya que estas reuniones tripartitas responden a una "visión compartida para enfrentar amenazas transfronterizas mediante el intercambio inmediato de información, experiencias y colaboración técnico-operativa entre las policías de los tres países".