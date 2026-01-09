Ecuador deporta a hombre con antecedentes que incumplió libertad condicional en Colombia

El hombre, identificado como Kevin Calderón, estuvo detenido en la prisión La Blanca, del municipio colombiano de Manizales, por el delito de concierto para delinquir, y luego accedió a una libertad condicional de cuarenta meses que incumplió, señaló la cartera de Estado.

El colombiano fue capturado en Quito, en un operativo de control realizado por la Subsecretaría de Migración junto con la Policía, donde se descubrió que existían alertas en su contra por supuestas intimidaciones y amenazas a otras personas.

Las autoridades determinaron que era una "amenaza para la seguridad pública" y lo entregaron a Colombia en el puente internacional Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países y el único que está habilitado desde el 24 de diciembre, cuando Ecuador decidió cerrar otros ingresos y salidas por "razones de seguridad nacional".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido declaradas como "terroristas".

El Gobierno atribuye a la disputa entre estos grupos la escalada de violencia sin precedentes que registra en los últimos años el país andino, que cerró el 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar en torno a los 9.300.