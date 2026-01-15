Prensa china acusa a EEUU de "discriminación" por restricciones a los chips H200 de Nvidia

"Las ventas condicionales del H200 no son, bajo ningún concepto, un acto espontáneo de buena fe por parte de EE.UU. La decisión fue el resultado de un cálculo meticuloso: los H200 para exportación van por detrás de la arquitectura más avanzada (de Nvidia), Blackwell, en rendimiento, buscando así mantener una brecha tecnológica de al menos una generación", denuncia el rotativo asiático.

"El objetivo de Washington está claro: generar beneficios en sus ventas comerciales a China, garantizando que las empresas estadounidenses mantengan su cuota de mercado, y al mismo tiempo ralentizar el progreso de China a la hora de desarrollar procesos avanzados de producción de chips", agrega.

El artículo lamenta que el proceso de aprobación de las exportaciones de los chips H200 esté "totalmente en manos de EE.UU.", y considera que las restricciones a la exportación "van dirigidas específicamente a China".

No obstante, Global Times también asegura que las medidas de la Administración dirigida por Donald Trump "son un vívido reflejo de los logros de China en materia de autosuficiencia tecnológica", objetivo declarado de Pekín en su nuevo plan quinquenal (2026-2030) ante la guerra comercial con EE.UU., que ha evidenciado su dependencia de terceros en sectores clave como el de los chips.

"Algunos analistas creen que Washington está buscando un equilibrio estratégico entre 'contener las capacidades de China en inteligencia artificial (IA)' y 'no obligar a China a dar saltos tecnológicos'", asegura el editorial.

A principios de este mes, después de que Trump levantara la prohibición de vender los H200 a China a cambio de un porcentaje de las ventas, el medio especializado The Information aseguró que Pekín había ordenado detener los pedidos de esos chips, en parte para reducir la dependencia de EE.UU. y fomentar el desarrollo de alternativas locales.

A este respecto, el diario japonés Nikkei apunta que las autoridades chinas están preparando normativas que rijan la cantidad de chips avanzados de IA que las firmas del país pueden comprar a proveedores foráneos como Nvidia para equilibrar sus ambiciones de autosuficiencia con la demanda de tecnología avanzada proveniente de las principales empresas del sector, como Alibaba o ByteDance.

Este mismo miércoles, Trump aprobó imponer un arancel del 25 % -menos de lo que había avanzado anteriormente- a una lista limitada de semiconductores fabricados por empresas como Nvidia o AMD en el extranjero e importados a EE.UU. para reexportarlos a otros territorios, en una medida dirigida a gravar la venta de chips utilizados en IA.

La Casa Blanca advirtió que el presidente aún podría anunciar aranceles más amplios sobre semiconductores y productos que los incorporen en el corto plazo.