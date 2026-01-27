Google apuesta por la creación de apps sin código con su IA Gemini

Qué permite hacer la IA de Google

La propuesta de Google se centra en un objetivo claro: que usuarios sin experiencia en desarrollo de software puedan construir aplicaciones, incluso para Android, guiados paso a paso por la IA.

Gemini asume el rol de asistente integral durante todo el ciclo de creación de una app: ayuda a definir la idea, propone funcionalidades, orienta en la elección de herramientas, colabora en el diseño de la interfaz e incluso facilita la integración de capacidades de inteligencia artificial dentro del propio producto, informa el medio argentino Infobae.

Cómo funciona Gemini en el proceso de desarrollo

El punto de partida es la definición del problema que la aplicación buscará resolver. Puede tratarse de soluciones sencillas, como un organizador de tareas, o propuestas más específicas, como un generador de recetas basado en los ingredientes disponibles en casa.

En esta fase inicial, la propia IA puede actuar como asistente creativo. La recomendación es comenzar con un prompt básico en el que la persona describa su idea y pida a Gemini que se comporte como un product manager: a partir de esa instrucción, la IA sugiere funciones esenciales y una estructura lógica para el proyecto, incluso cuando el usuario no tiene conocimientos técnicos.

Una vez definida la idea, el siguiente paso es seleccionar la plataforma donde se construirá la app. Para mantener el proceso completamente gratuito, Gemini orienta hacia herramientas visuales con planes sin costo.

Entre las opciones más utilizadas se destaca:

Glide : pensada para principiantes, puede convertir hojas de cálculo en aplicaciones en pocos minutos e incorpora integración nativa de IA.

FlutterFlow : dirigida a quienes buscan mayor libertad de diseño, aunque con una curva de aprendizaje algo más exigente.

Softr: especialmente útil cuando la base de datos está en Airtable o Google Sheets y el objetivo es crear portales internos o aplicaciones simples de gestión.

Gemini acompaña al usuario durante esta elección, explicando ventajas y limitaciones de cada alternativa según el tipo de proyecto.

Diseño de la interfaz sin saber de diseño

El diseño visual suele ser una de las barreras más frecuentes para quienes no tienen formación en diseño gráfico. Las plataformas recomendadas ofrecen plantillas prediseñadas que permiten armar rápidamente la estructura básica de las pantallas.

A partir de allí, el usuario puede:

Definir la distribución de elementos mediante bocetos simples.

Pedir a la IA que sugiera estilos visuales específicos: colores, tipografías, disposición de botones.

Solicitar fragmentos de código cuando la herramienta lo permite, para ajustes más finos en la interfaz.

Gemini interviene en cada detalle, proponiendo soluciones y ajustes en función de las necesidades que el usuario plantea en lenguaje natural.

Integración de inteligencia artificial dentro de la app

Uno de los diferenciales de este enfoque es la posibilidad de incorporar capacidades de IA en la propia aplicación sin inversiones adicionales importantes. El recorrido contempla dos caminos principales:

Funciones de IA nativas : plataformas como Glide incluyen herramientas integradas que permiten, por ejemplo, resumir textos, cambiar el tono de un contenido o extraer información automáticamente.

Conexión vía APIs: para proyectos más avanzados, se puede integrar la app con modelos de IA externos, incluyendo modelos de código abierto disponibles en repositorios como Hugging Face, mediante interfaces de programación de aplicaciones.

En ambos casos, Gemini sirve como guía técnica, explicando cómo configurar estas funciones para que la aplicación final pueda ofrecer experiencias más inteligentes y automatizadas.

Publicación como PWA para evitar costos de tiendas oficiales

El último tramo del proceso es la publicación. En lugar de recurrir a las tiendas oficiales como App Store o Google Play —que suelen implicar tarifas—, la estrategia se basa en lanzar la aplicación como una Progressive Web App (PWA).

Este formato ofrece varias características clave:

La app se aloja en la web, sin necesidad de pasar por las tiendas tradicionales.

Puede instalarse en el teléfono como si fuera nativa.

Dispone de su propio ícono.

Funciona a pantalla completa.

Se comparte mediante un enlace generado por la plataforma, que otros usuarios pueden agregar fácilmente a la pantalla de inicio de sus dispositivos.

De este modo, se evita el pago de tarifas de publicación y se simplifica la distribución entre potenciales usuarios.

Un paso más en la democratización del desarrollo

Con la combinación de Gemini y herramientas visuales gratuitas, la distancia entre tener una idea y convertirla en una aplicación funcional se acorta de forma significativa.

La inteligencia artificial no solo automatiza tareas técnicas complejas; también habilita a personas sin conocimientos de programación ni recursos económicos a participar del ecosistema de desarrollo digital, ampliando el acceso a la creación de soluciones tecnológicas desde cualquier lugar en el que exista una conexión a internet.

