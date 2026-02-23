Turistas en Puerto Vallarta viven secuelas tras "secuestro" por muerte de alias El Mencho

“Puerto Vallarta (Jalisco) amaneció con mucha calma, sin embargo, lo que le llama mucho (la atención) a los turistas, que hay mucho canadiense y mucho americano ahorita, es la gran cantidad de vehículos que fueron incendiados y que hoy amanecen calcinados en muchos cruceros viales principales”, señaló a EFE el periodista local Mauricio Lira Camacho.

El comunicador describió el escenario en la ciudad, una de las más afectadas por la violencia y marcada por los vehículos incendiados en avenidas clave y estacionamientos de centros comerciales.

“Todavía hay muchos camiones urbanos que fueron tomados ayer, fueron secuestrados y amanecen hoy calcinados, lo mismo que en el estacionamiento de centros comerciales, en uno de ellos hay más de 50 vehículos calcinados”, señaló.

El periodista subrayó el impacto en el sector turístico, clave para este destino del Pacífico mexicano, en el que tan solo en 2025 se recibieron alrededor de cinco millones de turistas.

“Hay mucha tensión, mucha preocupación y miedo de los turistas por lo que se vivió en Puerto Vallarta”, afirmó.

Lira Camacho explicó que el domingo, en medio de la crisis de violencia que azotó al estado, a los visitantes “no se les permitió salir de sus hoteles”, ya que varios querían caminar hacia el malecón, pero fueron resguardados.

Asimismo, señaló críticas de residentes extranjeros que viven parte del año en la ciudad, pues aseguró que algunos le comentaron su incredulidad sobre que el gobierno “no acabe con este grado de inseguridad y sobre todo que no cuiden a un destino turístico como es el de Puerto Vallarta”.

En el ámbito aéreo, detalló que las propias aerolíneas suspendieron vuelos en el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, y muchos pasajeros quedaron varados sin transporte público ni taxis.

Lamentó, por ello, que el domingo Puerto Vallarta “estuvo secuestrado” y el panorama era de un cielo “prácticamente entre gris y negro” por la gran cantidad de humo producto de los incendios provocados.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló en un comunicado que “hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada” y aseveró que mantienen comunicación con los consulados que han emitido alertas, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.