Guadalajara busca la normalidad "con algo de temor" tras violencia por muerte de El Mencho

"Se está mejorando todo, poco a poco, pero tenemos todavía algo de temor. Con prevención, porque todo puede pasar de la noche a la mañana. Sí, fue mucho pánico la verdad", explicó a EFE Rubén Valadés, comerciante de la capital de Jalisco.

"Al momento, se ve más tranquilo, sí se ven las calles un poco solas. Ya empiezan a retomar labores, ya se ve más gente en la calle. Se ha notado en las colonias ya más flujo de gente", agregó Valadés.

Guadalajara, con más de cinco millones de habitantes, se convirtió en una ciudad fantasma el domingo tras el operativo militar contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el más poderoso de México.

'El Mencho' fue abatido por fuerzas militares en un exclusivo complejo residencial en Tapalpa, un pequeño pueblo 130 kilómetros al sur de la capital de Jalisco.

La muerte del líder del CJNG, cartel surgido en ese estado del occidente de México, desató una ola de violencia en gran parte del país, con bloqueos, cancelación de vuelos, incendios de vehículos y negocios, así como enfrentamientos con autoridades, que dejaron 25 militares y más de 30 miembros del crimen organizado fallecidos.

Como consecuencia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó el 'código rojo' en todo el estado el domingo, lo que implicó el cierre completo de los negocios y la suspensión de las actividades públicas y presenciaes, como las clases de educación básica y superior.

Finalmente, Lemus anunció que este miércoles se retomaría la normalidad completa en el estado, tras reconocer que se vivieron "horas críticas".

No obstante, y aunque los habitantes de Guadalajara reconocieron las señales de normalidad, las dudas eran palpables durante un recorrido de EFE por la ciudad.

Así lo indicó Felipe Flores, barbero de un popular barrio, al afirmar que "ya se tranquilizó un poco las cosas" y remarcar que hay "más dinamismo, más gente en las calles".

"La gente con todo y el miedo se decidieron a abrir sus negocios porque la economía no espera. La renta, la luz no esperan", remarcó Flores.

La violencia desatada por la muerte del líder del CJNG ha generado preocupación en Jalisco ya que será una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026, y acogerá a cuatro partidos, entre ellos el España-Uruguay, uno de los más atractivos de la fase inicial el 26 de junio.

Lemus aseguró, además, que no hay riesgos de que México pierda ninguna de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 como consecuencia de la violencia desatada en el país.

"Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheimbaum lo acaba de anunciar; no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial", dijo Lemus al anunciar el levantamiento del "código rojo".

El gobernador explicó que hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.